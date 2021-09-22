中國禁蓮霧釋迦 黃偉哲宣布預購高屏東1000箱

中國20日起禁止進口台灣蓮霧及釋迦，台南市長黃偉哲今天宣布預購台東、高雄及屏東的蓮霧及釋迦共1000箱；高雄市政府農業局行銷戰也提前開打，對外搶開國際市場，對內結合電商平台，鼓勵企業、民眾認購挺果農。

黃偉哲今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會宣布採購台東釋迦及高雄、屏東蓮霧共1000箱。

黃偉哲接受媒體聯訪時指出，蓮霧和釋迦對中國市場依賴度比較高，10%蓮霧和15%釋迦的外銷，中國市場約占92%至95%，但因產季是11月才開始，還有一點反應時間，差別在於鳳梨打開外國市場相對容易，國外對蓮霧和釋迦卻還在嚐試中，只是蓮霧和釋迦總產量沒有特別多，國內消化難度沒有那麼高。

黃偉哲表示，台灣水果外銷市場要打開，不只是被認為「自由釋迦」、「自由蓮霧」，而是覺得台灣水果真的好吃，如同鳳梨，很多外國人一試成主顧，應持續開闢外銷市場。

高雄市農業局指出，蓮霧盛產季還沒到，高市府今天也啟動鼓勵民眾與企業團購蓮霧，媒合業者認購蓮霧，解決短期間部分蓮霧外銷受阻的燃眉之急。

高雄市農業局長張清榮表示，現階段利用現有水果外銷通路打開中國以外的國際市場，另一方面健全國內產銷市場，目前已在高雄首選電商平台已上架「蜜風鈴蓮霧」禮盒，今年11月至12月將於國內百貨公司與大型連鎖購物通路積極行銷高雄蓮霧。

張清榮表示，外銷部分近年外銷市場已輔導分散中國以外的國家，目前兩大外銷市場為新加坡、加拿大；其他如香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝等農產品仍持續輔導農會與合作社分散貿易風險，擴大與日本、新加坡等過合作。