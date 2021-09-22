中禁水果有政治考量？ 學者籲雙方對話

「台灣應放軟姿態，與中國以協商機制解決農產品問題，否則未來恐有更多水果遭禁止進口！」針對中國禁止我國釋迦與蓮霧進口，國民黨立委曾銘宗受訪時表示，兩岸需要透過對話解決問題，否則未來只會有更多水果被中國禁止。農經學者李武忠則直言，如果政府真的要放棄中國市場，也要積極佈局，但如今新南向政策並未看到明顯成果。

WTO訴訟不切實際

中國19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知台灣的釋迦與蓮霧多次檢出介殼蟲，自20日起暫停此2種水果進口。對此，農委會主委陳吉仲表示，將向WTO提出貿易仲裁。但曾銘宗直言，WTO仲裁程序曠日廢時，若在仲裁期間，中國又禁止台灣進口水果怎麼辦？

他認為，政府此時不應轉移焦點。另外，李武忠則擔心，由於我國仍禁止中國600多項農產品進口，如果進入WTO協商，由於WTO要求公平貿易，我國的禁令若在訴訟中連帶考慮，恐怕結果還會對台灣不利。李武忠還表示，蔡政府推動新南向政策至今，也沒有明顯成果，被中國禁止進口才會損失慘重。

需從根本解決問題

由於農委會對中禁止進口的處理方式與紐西蘭禁止我國荔枝、芒果進口時不同，也引發外界討論。陳吉仲回應說，紐西蘭與中國的狀況不同，不能直接類比，但李武忠不滿指出，紐西蘭6月至今都還是禁止台灣農產品進口，可見農委會也沒有協助農民改善問題。

「一般消費者抱怨產品時，賣家也沒有這麼兇的吧？」李武忠表示，面對中國禁止我國農產品進口，農委會沒有先確實改善問題，而是指控對方有不當的政治考量，恐對台灣農民沒有幫助。他也不滿農委會要拿10億協助釋迦、蓮霧農加強內外銷，如果中國一直禁止，就一直要丟10億出來嗎？

兩岸需友善對話

李武忠說，農業要開放市場是非常不容易的事情，但禁止進口卻可以很快，與其放棄中國市場，透過運費補貼、新南向政策等緩不濟急的方式替農民分憂，還不如與中國循「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」進行對話，別讓農民成為犧牲品，「民進黨政府說中國是政治考量，但現在的處理方式豈非政治考量？」

曾銘宗則認為，由於釋迦、蓮霧非產季，因此中國此舉政治意味較濃，但農委會碰到問題也不能一直喊告人家，應該盡力尋求與中國對話。他分析，台灣有44%出口高度依賴中國與香港，如果要避免中方持續以行政手段干涉我國經貿，就不能一直用強硬的手段刺激中國。

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