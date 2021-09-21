大陸禁台蓮霧 高雄六龜合作社：未來只能走一步算一步

大陸禁止台灣蓮霧、釋迦輸入，將衝擊我果農生計，高雄六龜為主要種植產區，一年收成約兩次，年產約5700公噸，近期接近產季，主供外銷紫蜜蓮霧正面臨無法外銷的困境，高雄市政府農業局先媒合企業認購300公斤蓮霧，解燃眉之急；加上先前豪雨農損，目前產量減少，協助蓮霧外銷的合作社表示，未來產期才會是大問題，目前只能走一步算一步，盼政府能開拓更多通路。

高雄森展農展品運銷合作社，自兩岸開放小三通就開始從事果品外銷，至今已經高過15年，於六龜區契作50公頃的種植面積，約與35名合作社社員合作，每年約產12萬至15萬箱蓮霧，初估9萬公噸。

負責人汪森展指出，六龜蓮霧一年可收成兩次，時間約為10至11月，以及2至3月，不少農民會藉人工調節、催花來調節產量，主要以黑糖芭比、紫蜜蓮霧居多，口感清甜，外型也適合包裝銷售。

面對這次大陸禁止進口台灣蓮霧，汪森展說，六龜區不少蓮霧投入外銷，由於蓮霧皮薄、果肉細緻，出口時須經過層層包裝，摘採之後，能保存時間不長，因此多半選擇出口到對岸，若要縮短運時間，改由空運到其他地區，成本可能高過蓮霧本身的價格，會讓更多果農吃不消。

汪森展還說，目前只能走一步算一步，日後再來思考如何解決產銷問題。

由於近期高雄歷經盧碧颱風以及8月7日強勁雨勢，造成六龜區蓮霧受損，進而導致這波產量減少，六龜農民說，先前的雨災讓這次出口量較少，可說是因禍得福，不然產量過多也對這次無法外銷造成困擾。