中國禁台灣釋迦蓮霧 柯文哲：要有風險管理概念

中國片面暫緩台灣釋迦、蓮霧輸入，民眾黨主席柯文哲今天受訪時說，台灣外銷市場，中國加上香港占了快一半，像是把雞蛋放同一個籃子，在疫情時代，要有風險管理概念。

台灣民眾黨南投縣黨部暨立委高虹安南投縣服務處今天揭牌成立，民眾黨主席柯文哲、不分區立法委員高虹安，以及身兼民眾黨中央委員的台北市副市長蔡炳坤、秘書長謝立功等人都出席活動，柯文哲也針對中國片面暫緩台灣釋迦、蓮霧輸入以及民眾黨在中彰投地區的縣市長選舉佈局等議題作出回應。

針對中國片面暫緩台灣釋迦、蓮霧輸入，柯文哲說，政治要務實，解決問題要有短、中、長期的策略，短期像是分散外銷市場，以及進行簡易農產品加工，每個農產品都有產季，都會有生產過剩的問題，如果能進行簡易的加工，像是把鳳梨變成鳳梨乾，這些都是馬上可以做的。

柯文哲指出，農產品被中國封鎖，他看到一個更嚴重的問題，就是台灣外銷市場中國加上香港，就占了快一半，比以前更嚴重，把雞蛋都放在同一個籃子裡，在疫情時代，要有風險管理的概念；也許有人會發起吃水果的運動，但他認為，喊完口號之後，有更重要的事情要做。

談到2022年縣市長選舉在中彰投的佈局，柯文哲說，政黨的根基在人才，民眾黨在南投設黨部除了要服務地方外，也是想要尋找好的人才，民眾黨已把尋找好的人才列為重要工作，民眾黨是否會在中彰投地區派人參加2022年的縣市長選舉，還是要看有無好的人才。

曾擔任過台中市副市長的蔡炳坤則說，南投是台灣的心臟，大家都希望南投更好，中彰投都是他熟悉的地方，也希望讓更多人了解民眾黨的理念，至於是否會參加2022年的縣市長選舉，則是要看團隊的決定，目前還沒有這樣的規劃。