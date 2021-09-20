農委會估柑橘銷中國恐受阻 中市府：影響不大

中國今天起暫停輸入台灣釋迦、蓮霧等水果，農委會表示，下一個可能受中國影響的出口品項，可能是柑橘。台中市政府今天表示，台中柑橘外銷中國僅占總產量1%，因此影響不大。

中國以檢出介殼蟲為由，今天起暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。農委會主委陳吉仲昨天表示，下一個可能受中國影響的出口品項，可能是柑橘，但已預擬所有可能，萬一發生會有萬全準備。

台中市政府農業局今天表示，台中市柑橘種植面積約2502公頃，年產約4萬6815公噸，其中椪柑種植面積1380公頃、產量約2萬5995公噸，桶柑種植面積513公頃、產量1萬372公噸，茂谷種植面積596公頃、產量1萬61公噸等為大宗。

農業局指出，台中市所產柑橘以內銷為主，少部分外銷約3%；其中椪柑去年12月起外銷965公噸至新加坡、馬來西亞、加拿大、日本及汶萊等國，金額超過新台幣6800萬元。

另少部分茂谷柑有外銷中國約500公噸，但僅占柑橘總生產量1%，占比不多。農業局未來除持續國內行銷外，也將加強拓展加拿大、東南亞等其他國外市場。

台中市農業局長蔡精強表示，去年外銷中國的柑橘僅約500公噸，若受影響，其中250公噸可以內銷消化，製成各種加工產品例如果汁增加收益，另外一半加強外銷市場，其中椪柑外銷東南亞很受歡迎，也未外銷到中國，因此影響不大。