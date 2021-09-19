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中國禁止台灣蓮霧進口 潘孟安：持續分散風險

中央社 / 屏東縣19日電
屏東縣長潘孟安表示，屏東蓮霧外銷僅占1成，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，每年持續分散風險。 圖／翻攝自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安表示，屏東蓮霧外銷僅占1成，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，每年持續分散風險。 圖／翻攝自潘孟安臉書

中國以台灣釋迦蓮霧有介殼蟲，宣布自明天起禁止進口，屏東縣潘孟安今晚在臉書表示，屏東蓮霧外銷僅占1成，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，每年持續分散風險。

潘孟安晚上在臉書（Facebook）表示，屏東蓮霧，農民每一顆都用心呵護，絕不能變成打壓貿易的工具，蓮霧產期11月才開始，中國卻又單方面宣布禁止進口，完全違反世界貿易規範。

潘孟安說，屏東蓮霧占全國總產量7成，雖然9成內銷為主，外銷僅占1成，但為了避免貿易風險，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，縣府多年前就透過空運，讓蓮霧搭飛機前往加拿大華人超市，同步還有香港、澳門、越南以及新加坡等市場，每年持續分散市場風險。

潘孟安表示，就如鳳梨今年3月也遇到中國單方面停止進口，明顯違反國際貿易的規範，縣府也馬上調整通路，轉向日本、韓國、新加坡以及加拿大等國家，加上國內的通路拓展，更謝謝全國鄉親支持，再次證明農產外銷絕對不能單押同一市場，必須延續能長久的通路。

潘孟安說，蓮霧是很嬌貴的寶石，農民努力呵護，縣府會嚴守品質，持續拓銷更多市場，也請國人在蓮霧產季時，全力用新台幣下架蓮霧。

蓮霧 屏東縣 潘孟安 釋迦

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