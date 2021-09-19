江啟臣看禁銷令 兩岸應啟動重大檢疫突發事件協處機制
中國大陸海關總署宣布因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將於自9月20日起暫停進口台灣釋迦和蓮霧。國民黨主席江啟臣呼籲兩岸應立即啟動「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，別讓農民成為犧牲品；他強調，相信台灣農產品絕對經得起考驗，也呼籲大陸海關應再次複檢，用科學證據說話。
江啟臣提醒農委會，過去國民黨執政期間，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。但鳳梨禁銷事件後，只看到民進黨政府一昧大內宣轉移焦點，對於受傷甚深的台灣農民卻沒有實質幫助。
江啟臣表示，政府應該善加運用國民黨執政時期已經搭建的「協議機制」，採取具體行動解决問題，不要讓愛農民流於口號。
江啟臣說，兩岸近年陷入僵局，任何小摩擦都可能成為大誤會。他也再次向大家承諾，若他連任，一定盡全力促成兩岸關係釋冰，讓兩岸找回互信、人民互利。
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