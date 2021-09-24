潛艇糾紛 法國外長稱：和解需要時間   

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稱，法美潛艇糾紛尚未解決。在紐約舉行的聯合國一般性辯論期間，勒德里安同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤了一小時。他在會晤後表示，「走出危機」尚需「時間」和「作為」。

法國外交部稱，日前，法國總統馬克宏與美國總統拜登作了電話交談，走出了第一步；兩國外長在會晤中就「為恢復互信而深入磋商進程的方式和主要問題」交換了意見。

「做法發人深省」

潛艇糾紛導致這兩個歷史上的盟國之間出現裂痕。上周，美、英、澳三國出人意料地宣布組成印太聯盟AUKUS，其中包括為澳洲聯合建造核潛艇。澳洲隨後宣布取消計劃已久、價值數百億美元的與法國的常規潛艇交易，引發巴黎憤怒反應。

聯邦德國外長馬斯 (Heiko Maas) 在接受德國之聲採訪時也批評這一做法「發人深省」，但他確信，相關爭議會盡快解決。他指出，「這樣，在美國和歐洲之間將來會有一條非常協調的路線。著眼於中國、著眼於印太地區，這也是必要的。」

歐盟無意打碎更多瓷器

歐盟也將美澳英私下達成國防協議視為破壞互信行為。因此，布魯塞爾內部出現是否應取消與美國之間的一次重要會議的爭議。不過，歐委會負責數字化與競爭事務的副主席維斯塔格 (Margrethe Vestager) 和另一位主管貿易的副主席東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 仍願按計劃去匹茲堡出席下周的雙邊高層會議。這兩名政治家表示，「所謂戰略聯盟便是合塑共性，並克服困難。」

在今年6月峰會上，歐委會主席馮·德萊恩（Ursula von der Leyen ）和美國總統拜登決定設立雙邊貿易與技術委員會（TTC），以深化基於共同價值觀的跨大西洋貿易和經濟聯繫。美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo ）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）按計劃將出席在匹茲堡舉行的該委員會首次會議。

（德新社，美聯社）

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