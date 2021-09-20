拜登與馬克龍將通話 英法防長會議遭取消

(德國之聲中文網) 法國政府19日表示，美國總統拜登要求盡早與法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 舉行會談，這顯然是在潛艇合同糾紛引發盟友之間罕見的緊張關系之後，華府為修補關系所做的努力。

在宣布這一消息之前，澳大利亞總理莫裡森 (Scott Morrison) 駁斥了法國關於澳大利亞政府在取消購買法國潛艇合同的計劃上撒謊的指責，他說澳大利亞「幾個月前」就提出了對該交易的擔憂。

澳大利亞放棄與法國的協議來支持美國的核動力潛艦的決定，激怒了法國政府，迫使馬克龍以前所未有的行動做出回應，也就是召回了法國駐堪培拉和華盛頓的大使。

然而，法國政府發言人Gabriel Attal周日表示，應美國總統的要求，拜登和馬克龍「在未來幾天」會有一次電話交談。馬克龍將要求美國總統進行「澄清」，因為美國與英國跟澳大利亞上周宣布了一項被稱為新印太聯盟AUKUS的防務協定，該協定促使堪培拉取消了一項巨大的法國潛艇合同。

他說：「我們希望得到解釋。美國必須對『看起來很像重大失信行為』的決定做出解釋。」

另一方面，澳大利亞總理莫裡森說，他和他的部長們沒有隱瞞澳大利亞對於法國潛艇所存有的疑慮。他周日在悉尼告訴記者：「我認為他們完全有理由知道我們有深刻和嚴重的擔憂。我們非常清楚地表明，我們將根據我們的國家戰略利益做出決定。」

法國外長勒德裡安 (Jean-Yves le Drian) 18日用非常罕見嚴厲的語言批評澳大利亞丶美國和英國。他對法國電視二台說：「他們的決定有謊言，有口是心非，有嚴重違反信任和蔑視。」

他說，法國在與這些國家的關系史上首次召回大使表明了法國有多麼不高興，強調法國與這三國之間存在著嚴重的危機。法國向澳大利亞提供常規潛艇的合同在2016年簽署時價值500億澳元。澳大利亞總理莫裡森說，他理解法國的失望，但他補充說：「我不後悔把澳大利亞的國家利益放在首位的決定。永遠不會。」

法國取消與英國的防長會議

同日，法國國防部的一位消息人士告訴法新社，法國已經取消了定於本周與英國舉行的防長會議。該消息人士說：「計劃於本周在倫敦舉行的會議......由於法國方面的取消，將不會舉行。」

在倫敦，英國國防部的一位消息人士說，他們既不能確認也不能否認防長會議已取消，但補充說：「英國仍然在與法國同行就會議進行對話。我們繼續與法國保持著強有力且緊密合作的防務伙伴關系，因為他們仍然是英國值得信賴的盟友，我們繼續與法國在許多設備和作戰領域進行合作。」

星期天晚上，英國首相約翰遜堅持認為法國不應該擔心有爭議的新印太聯盟AUKUS，他說：「我們對法國的愛是不可動搖的。我們對與法國的關系感到非常自豪，它對這個國家具有巨大的重要性。這是一種非常友好的關系，可以追溯到一個世紀或更久之前，它對我們來說絕對是至關重要的。」

(法新社丶路透社)

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