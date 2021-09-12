美考慮更名台灣代表處 趙少康：明正言順 恢復建交更好

金融時報報導美國正在考慮把「駐美國台北文化經濟代表處」改為「台灣代表處」。中廣董事長趙少康表示，若成真他會支持，因台美之間就是靠著「一法三公報六保證」運作，一法就是「台灣關係法」，如果當時就順著法案定名「台灣代表處」，也是名正言順，後來就不必改來改去。

趙少康表示，綠營人士常問：「叫台灣有那麼困難嗎？」他要回答：「一點也不困難！」不但不困難，還常常叫。出國時人家問：Where are you from？他的回答一定是Taiwan。就向他問一個美國人同樣的問題，他可能回答你New York或LA。

趙少康說，台灣、紐約、洛杉磯都是地域名，中華民國、美國才是國名。就像出國拿在手上的護照台灣兩個字再大，還是中華民國護照。他要同樣反問綠營人士：「叫中華民國有那麼困難嗎？」為什麼北京和民進黨一樣，都想去中華民國？甚至消滅中華民國？

趙少康說，把台北改成台灣，對台灣也沒有什麼不好，如果美國寧願激怒北京，而讓台灣很多人高興，至少也是一種對台灣正面態度的表示，有什麼好不支持的？至於因此導致中美交惡，也是中美之間的事，與台灣無關，如果北京遷怒於台灣，事情是美國惹出來的，美國有責任要為台灣善後，不可以拍拍屁股跑掉。

不過趙少康說，既然美國想變，就變得大一點，如果美國能夠跟中華民國復交而恢復正式邦交不是更好嗎？復交就必須跟中華民國復交，因為原來就是跟中華民國建交的。除非台灣獨立了，美國才能跟「台灣國」建交。

趙少康表示，如果不能做到對台灣最好的選擇「復交」，次佳方案就是雙重承認中華民國跟中華人民共和國，假如這兩者都做不到，沒魚蝦也好，改台北為台灣，一可讓台灣高興，二可讓北京生氣，至少是一種精神勝利法，拜登和蔡英文可以在反中抗中的大旗下互相安慰取暖。

趙少康說，他關心的還是台灣能夠從美國獲得的實質好處是什麼，譬如人民解放軍打台灣時美國會不會立刻派個5萬、10萬軍人來對抗共軍保衛台灣？美國最多時曾派15萬軍人到阿富汗，綠營既然認為位在第一島鏈的台灣比阿富汗對美國重要得多，派個5萬、10萬軍隊有什麼困難？又譬如趕快跟台灣簽訂台灣朝思暮想的FTA自由貿易協定，讓台灣能夠減少對大陸經貿的依賴，台灣既然是美國的堅定盟友，關係堅若磐石，簽個FTA為甚麼那麼難？