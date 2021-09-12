代表處若改名成功 兩岸隔閡會加劇？

駐美代表處若能更名為「台灣代表處」，學者擔心兩岸情勢緊張與實質效益。淡江大學戰略研究所副教授黃介正與前外交部長程建人都說，改名成功恐怕只能讓一部分的人「爽一下」，對兩岸關係不見得全是好事。但國防安全專家蘇紫雲認為，改名只是為了方便與中國做出區別，無需過度設想北京的反應。

兩岸不信任恐加劇

對於本次駐美代表處改名的可能性，黃介正與程建人都認為，駐美代表處若能成功改名固然是件好事，但也伴隨了刺激中國的風險。程建人對媒體指出，如果失敗了，台灣沒有什麼損失，因為台灣已經是「Nothing to lose（沒什麼好輸的了）」，但若成功了，則要承擔兩岸不信任加劇的後果。

黃介正受訪時指出，這次駐美代表處改名若無益於服貿條約簽訂、停止美豬進口、恢復官方關係等，「可能就要三思了」，在官方關係無法恢復的情況下，改名的意義有限，「只是讓一部分的人爽一下」，後果則須由國軍跟全體人民共同承擔。

不用過度反應

另一方面，中山大學兼任助理教授林穎佑受訪時則指出，若改名成功，中國恐透過外交、經濟方面對台灣施壓，軍事動態上則以類似日前中國對日本進行「軍艦常態化」訓練、海上民兵包圍島嶼等介於其他灰色地帶的行動為主，「還不到武力直接侵台的程度。」

蘇紫雲受訪時則持另類觀點認為，駐美代表處更名其實更像是要「方便與中國代表處做出區別」而已，並無刺激中國的意味存在，更沒有台獨意涵，不需要過度猜測北京的負面反應，且在歐洲國家也已經有多國更名為「台灣」，與統獨無關，即使改名失敗，也只是「技術問題」。

改名成功機會高

此外，黃介正認為，民進黨在此時打出駐美代表處改名的球，主要還是基於增加台灣認同、轉移疫情與疫苗焦點、爭取選票、試圖刺激中國等理由，與 27 年前駐美代表處改名時的避免台灣地位遭中國矮化、降低台獨意涵等考量截然不同，而「現在球已經在美國手上，看他們怎麼接、怎麼處理變成是關鍵。」

對於美國會花多久時間給出結論，蘇紫雲認為，若美國同意的話，很快就會釋出相關消息，實質的調整也可以在「兩到三個月內完成」，且已有「北美事務協調委員會」更名為「臺灣美國事務委員會」的先例，本次改名成功的機率非常高。

林穎佑也認為，駐美代表處更名的議題其實還在討論階段，且比較像是「在測試國際風向球的作為」，美國內部也還有很多面向要做考量，短期內不太會給出確切回覆，就如立陶宛代表處更名一事，須觀察整體國際反應，包括友邦是否有可能跟進改名等。【更多精采內容，詳見 】