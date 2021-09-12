江啟臣問改台灣代表處就有疫苗嗎？ 綠委一句話反擊
美國考慮將我駐美「台北經濟文化代表處」，改名為「台灣代表處」。國民黨主席江啟臣反批「改名就能夠有疫苗嗎？」。民進黨立委鄭運鵬今天在臉書指出，請教江啟臣主席，「九二共識」中國有撤飛彈嗎？九二共識中國有宣示不武力犯台嗎？
針對江啟臣說法，鄭運鵬指出，做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？兩國雙邊關係的複雜，本來就不會是單一事件、單一時間在決定，國與國的利益，都是深思熟慮、截長補短的。
鄭運鵬說，真的考量國家利益的話，我請教江啟臣主席，九二共識中國有撤飛彈嗎？九二共識中國有宣示不武力犯台嗎？主席連任選情告急不能怪別人，因為中國國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄，誰對中國膝蓋比較「軟Q」，真可悲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言