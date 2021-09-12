江啟臣問改台灣代表處就有疫苗嗎？ 綠委一句話反擊

美國考慮將我駐美「台北經濟文化代表處」，改名為「台灣代表處」。國民黨主席江啟臣反批「改名就能夠有疫苗嗎？」。民進黨立委鄭運鵬今天在臉書指出，請教江啟臣主席，「九二共識」中國有撤飛彈嗎？九二共識中國有宣示不武力犯台嗎？

針對江啟臣說法，鄭運鵬指出，做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？兩國雙邊關係的複雜，本來就不會是單一事件、單一時間在決定，國與國的利益，都是深思熟慮、截長補短的。

鄭運鵬說，真的考量國家利益的話，我請教江啟臣主席，九二共識中國有撤飛彈嗎？九二共識中國有宣示不武力犯台嗎？主席連任選情告急不能怪別人，因為中國國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄，誰對中國膝蓋比較「軟Q」，真可悲。