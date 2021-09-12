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不斷更新／19縣市宣布明天正常上班課 13日全台颱風假一覽表
璨樹颱風持續北移，但暴風圈呈逐漸縮小趨勢發展，已於今（12）晚8點30分解除陸警，若移動速度如預估，今天深夜前後也會解除海上颱風警報。
璨樹颱風挾帶強風大雨侵襲，外出務必注意交通安全，《聯合新聞網》整理13日全國各縣市停班、停課資訊，供讀者參考。
|縣市
|13日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|正常上班上課
|臺北市
|正常上班上課
|新北市
|正常上班上課
|桃園市
|正常上班上課
|新竹市
|正常上班上課布
|新竹縣
|正常上班上課
|中部地區
|苗栗縣
|正常上班上課
|臺中市
|正常上班上課
|彰化縣
|正常上班上課
|雲林縣
|正常上班上課
|南投縣
|正常上班上課
|南部地區
|嘉義市
|正常上班上課
|嘉義縣
|正常上班上課
|臺南市
|正常上班上課
|高雄市
|正常上班上課
|屏東縣
|正常上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|正常上班上課
|花蓮縣
|正常上班上課
|臺東縣
|正常上班上課
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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