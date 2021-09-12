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不斷更新／19縣市宣布明天正常上班課 13日全台颱風假一覽表

聯合新聞網 / 綜合報導
璨樹颱風襲台，未如預期的帶來強風豪雨，台北市僅有間歇性的風雨，路上行人仍小心翼翼地拿著傘，避免被風吹到開花。記者余承翰／攝影
璨樹颱風襲台，未如預期的帶來強風豪雨，台北市僅有間歇性的風雨，路上行人仍小心翼翼地拿著傘，避免被風吹到開花。記者余承翰／攝影

璨樹颱風持續北移，但暴風圈呈逐漸縮小趨勢發展，已於今（12）晚8點30分解除陸警，若移動速度如預估，今天深夜前後也會解除海上颱風警報。

璨樹颱風挾帶強風大雨侵襲，外出務必注意交通安全，《聯合新聞網》整理13日全國各縣市停班、停課資訊，供讀者參考。

縣市13日是否停止上班上課
北部地區
基隆市正常上班上課
臺北市 正常上班上課
新北市正常上班上課
桃園市正常上班上課
新竹市正常上班上課
新竹縣正常上班上課
中部地區
苗栗縣正常上班上課
臺中市正常上班上課
彰化縣正常上班上課
雲林縣正常上班上課
南投縣正常上班上課
南部地區
嘉義市正常上班上課
嘉義縣正常上班上課
臺南市正常上班上課
高雄市正常上班上課
屏東縣正常上班上課
東部地區
宜蘭縣正常上班上課
花蓮縣正常上班上課
臺東縣正常上班上課
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

璨樹颱風 颱風

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