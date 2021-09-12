直播／總雨量及風力皆下修 侯友宜強調做好明天上班上課準備

璨樹颱風侵台，許多縣市嚴正以待，新北市長侯友宜表示，雖然現在總雨量及風力都下修，不過還是呼籲市民減少不必要外出，尤其東半部更要小心，都是影響較嚴重的地區，而照此情況來看明天應該會正常上班上課，市府也會在陸上警報解除後，盡快讓環境恢復原狀，好讓市民正常生活。

璨樹颱風在午後逐漸發威，新北在今天下午舉行災害應變中心第4次工作會報，天氣風險公司氣象專家彭啟明說明，這次颱風降雨集中在新北東半邊，總雨量將下修，昨原本預估新北總雨量為400到450毫米，現修正為平地約100到200毫米、山區為200到300毫米。

另外，風力也下修，市區風3到4級，陣風5到6級，新北市郊區5到7級，目前平均風力4到5級，晚間6時前將有約5到7級強風；颱風整體情況預計在晚間6時風雨趨緩，8時就會脫離西北陸地，最快明凌晨就會解除海上及陸上警報。

侯友宜強調，雖然現在預估的總雨量及風力都下降，但不要忘記暴風圈仍影響新北中，目前的雨量只下了一半；風力方面，雖然市區只到六級左右，但整體很可能達七至八級，尤其是新北東半邊更要嚴陣以待，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、三峽及烏來等，都是暴風圈中最嚴重的地方。

侯友宜指出，目前傳出的事故52件，雖然都是以路樹倒塌為主，但不要忘了隨著時間，還是會有很多災情通報，這些災情通報皆要迅速排除與解決。另外，各單位也總動員進行預防性撤離808人、收容97人，希望藉此讓原住民部落及山區民眾的安全能得到保障。