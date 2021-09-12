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風強樹倒宜蘭縣停收垃圾 部分鄉鎮市明天上午加班清運
璨樹颱風侵襲，宜蘭堤防邊有路樹被連根拔起，橫倒路中，警方到場移樹恢復通行；此外，全縣今天停收垃圾一天，但有鑑於周六及周日都停收，羅東鎮公所決定明天上午6點半提供定點服務，9點沿途加班收運垃圾及資源回收物，宜蘭市也是明天上午9點起加班清運，礁溪鄉有兩處定點提供收取服務，員山鄉10點清運。
中颱璨樹通過宜蘭，今天上午警方獲報於宜蘭市環河與同慶路口有路樹難抵侵襲，堤防邊大樹連根拔起，橫躺路中只能單線通行，新民派出所所長李瑞璋與員警余惠玉、林意唐馬上到場進行交通疏導，設置反光錐及架設封鎖線，冒雨將路樹暫移置路旁，恢復通行，同時通報宜蘭市公所派員進行處置。
此外，宜蘭縣政府為保障清潔隊員及民眾倒垃圾的安全，宣布各鄉鎮市公所今天停收垃圾一天，不過因為全縣周六固定停收與周日颱風停收，兩天沒收垃圾，部分鄉鎮市明天一早就提供加班服務。
羅東鎮長吳秋齡中午指示公所清潔隊，明天（星期一）早上6點半到9點半在鎮公所前提供定點服務，9點起沿途收運垃圾及資源回收物，讓上班族更便利，下午4點仍依照往常正常收運垃圾及資源回收。
宜蘭市公所也從明天（周一）上午9點起，加班清運垃圾及資源垃圾回收，下午班4點正常收運垃圾及回收資源物品，14日起恢復全市正常收運垃圾及回收。
礁溪鄉長張永德表示，明天(星期一)安排加強收運如下，13日上午7點在郵局定點收運，上午8點15分在臻幸福超市定點收運，以上二處都有定點收運垃圾(不含回收物)。13下午全鄉路線正常收運垃圾，已加派服務人力，讓收運作業更加順暢。
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