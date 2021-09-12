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中颱「璨樹」來勢洶洶 新北撤離385人
璨樹颱風來襲，新北市為免災害發生，預防性撤離385人，新北市民政局長柯慶忠指出，這些民眾主要其中在新店、瑞芳、樹林、鶯歌、烏來等地區，另外，各區公所災害應變中心皆已開設，會備妥物資，並補充說明，颱風期間不會設置疫苗接種站。
社會局長張錦麗說，截至今早7時，各地已開設5區7處收容所，包括新店區旅社14人、瑞芳區瑞濱市民活動中心28人、樹林區旅社32人、烏來綜合活動中心1人、信賢活動中心4人、鶯歌區則有2處旅館收容12人。
農業局長李玟指出，新北市今早6時前，就有2064艘漁船進入漁港躲避颱風，中國籍加上外籍漁工為1379人，有11處漁港的外籍船員在原船安置，部分船員則是上岸安置。
消防局指出，新北現在為止共接獲34件災情通報，包括烏來、新店、三峽、五股、淡水等地區都有，其中約有44%都是路樹倒塌。
雖然中央現在尚未發布新北市土石流潛勢區黃色警戒，但市府已經與烏來、坪林、新店等區公所聯繫，必要時會提早啟動預防性疏散。
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