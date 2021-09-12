上午風雨不大停班課一天 柯文哲：下午再來停會被罵翻

北北基今天停班停課一天，但北市上午風雨不如預期大，台北市長柯文哲今天說，風雨預估是過中午之後慢慢增強，甚至放颱風假也儘量不要放半天。柯說，「早上來上班上課，下午再來停班停課，以前就是被罵翻了，所以原則是，要放假就是以一天為單位」，而且風雨就是過中午才會增大。

柯文哲說，北北基本來就是共同生活圈，停班課標準過去也有一套機制，也許貢寮風雨很大、林口泰山沒事，但兩地距離一百多公里，有時候還是要整體區域考量，風險管理也就是互相妥協，這也是北北基人事處長共同決定。另外，因為今天是星期天要不要放假評估上會比較寬鬆，如果今天是上班日，就要想很久，今天放假日要求就沒有這麼嚴謹。

對於北北基今天停班課，也算是共同生活圈的桃園市，除了復興區外，桃園照常上班課，柯文哲說，北北基放颱風假本來就是有個機制，在他當市長之前就有，但當時這個共同生活圈機制就沒有納入桃園。