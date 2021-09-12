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璨樹颱風來襲 預警性封路5處

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
公路總局截至今日8點，實施（含預計）預警性封路路段共計5處。記者王怡蓁／翻攝
公路總局截至今日8點，實施（含預計）預警性封路路段共計5處。記者王怡蓁／翻攝

因應璨樹颱風侵襲臺灣，目前已對東部地區帶來強風豪雨，公路總局視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，截至今日8點，實施（含預計）預警性封路路段共計5處，如下：

1. 台8線114K~184K(關原至太魯閣路段)，已於11日21時實施預警性封閉。

2. 台9線104K~167K(蘇花及蘇花改路段) ，已於12日00時實施預警性封閉。

3. 台9丁線2K~69K(舊蘇花公路路段) ，已於12日00時實施預警性封閉。

4. 台20線93K~98K+700(勤和至復興)路段，已於11日13時30分實施預警性封閉。

5. 台20線100K~100.6K(梅蘭路段)，已於11日21時實施預警性封閉。

另不排除陸續實施預警性封路路段，包含台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）、台9線北宜公路、台9甲及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台23線東富公路、24線德文～霧台路段、台26線屏鵝公路等暴風圈影響之山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

璨樹颱風 颱風

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