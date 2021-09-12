璨樹颱風來襲 一高雄登山客上月底起登 花蓮山區失聯

根據最新氣象資料顯示，璨樹颱風中心位置目前在花蓮東南方約70公里海面上，持續向北移動，其暴風圈籠罩全台各地，東部及東北部風雨持續，對台灣陸地構成威脅。台灣各地都要嚴防強風豪雨。內政部長徐國勇今主持中央災害應變中心第五次工作會報中，他從上次會報就表示，有一名登山客失聯，請有關單位設法找人。

據了解，花蓮山區有一名來自高雄市的李姓登山客（45歲）未取得連繫，他申請的路線為南三段到瑞穗林道，從8月30日起登。由於璨樹颱風來襲，風雨將加大，昨內政部長徐國勇就表示要儘量連繫家屬設法找人，並請國家公園處、營建署了解失聯原因。

中央災害應變中心表示，受颱風及其外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生，要避免前往海邊。東半部沿海、恆春半島及基隆北海有10級以上強陣風，雙北、南部、北部沿海及金門、馬祖、澎湖也都有8-9級強陣風。

災情部分，屏東縣有861戶，台東縣20469戶，花蓮縣2464戶，共23803戶停電，經台電公司搶修，仍有7110件還在修復中。其餘包括路樹傾倒、積淹水、基礎設施等災情共有130件，已處理111件，尚有19件處理中。

截至今早7點，新北市、新竹縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣已進行疏散撤離，人數共2591人，57處收容所安置727人。