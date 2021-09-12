網驚呆！預測「璨樹」路徑 亞太6氣象單位僅這一國最準

今年第14號颱風「璨樹」來勢洶洶，雖然已從強颱減弱為中颱，但是威力仍不容小覷，各地方政府也嚴陣以待，不敢掉以輕心。針對其路徑觀察，亞太有6個國家地區的氣象觀測單位做出判斷，但在48小時內，除了日本以外，其他都做了大幅度的修正，就有網友對此感到好奇，並在PTT問道「為什麼日本預測這麼準？」

原PO貼出兩張不同日期的路徑圖，分別是9月9日和9月11日，從路徑圖看到在9日的時候，除了日本氣象廳預測颱風會從台灣東部通過，台灣的中央氣象局、美國海軍、韓國氣象局、中國氣象局、香港天文台都研判「璨樹」會從台灣南部沿西部北上，但過了兩天後，日本僅微幅調整，其他氣象單位通通大幅度修改走向。

原PO表示「璨樹」要來的時候各國都預測了一下，「大家都笑日本自己一個邊緣偏右，然後過了兩天…日本就幾乎沒變，躺在那等其他人來歸隊，為什麼日本這麼準？是不是真的有時光機？」

貼文引起大多數人的認同，「對，我觀察很多次了，每次都日本最準」、「日本這幾年經歷了多少個颱風」、「好幾次颱風都是最後走向日本最早預測路徑」、「日本做事最嚴謹啊」、「日本砸錢做超級電腦有差」、「日本的氣象預報算是很準的，他們有最先進的設備」、「日本預測幾點下雨幾趴很準，讓你知道出門要不要帶傘」、「我猜這幾年氣候有變化，日本預測模型修得比較勤，所以精準度比較高」、「日本的氣象預報真的很準，準到一天可以用上午下午晚上分割，甚至到小時分割都很準」。

不過也有網友不以為然，「日本也有好幾次不準的啊」、「只看一次沒意義，台灣日本都有很準、不準過」、「台灣也準很多次好嗎」、「我在日本也是看台灣的預測」、「選擇性記憶，預報不準的就說太遠正常」。