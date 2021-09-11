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颱風璨樹襲台 晚間8時前計50件災情無傷亡

中央社 / 台北11日電
中颱璨樹漸近台灣，中央災害應變中心今晚統計，至晚間8時止，全台共發生50件災情，包含路樹倒塌等，無人傷亡。而台北地區今天仍然豔陽高照，下午天空開始累積雲層，傍晚出現火燒雲，吸引不少民眾到大稻埕碼頭欣賞美景。聯合報系記者林伯東／攝影
中颱璨樹漸近台灣，中央災害應變中心今晚統計，至晚間8時止，全台共發生50件災情，包含路樹倒塌等，無人傷亡。而台北地區今天仍然豔陽高照，下午天空開始累積雲層，傍晚出現火燒雲，吸引不少民眾到大稻埕碼頭欣賞美景。聯合報系記者林伯東／攝影

中颱璨樹漸近台灣，中央災害應變中心今晚統計，至晚間8時止，全台共發生50件災情，包含路樹倒塌等，無人傷亡；指揮官徐國勇說，若民眾觀浪，就驅離、裁罰，並針對山區民眾執行預防性撤離。

中央災害應變中心召開颱風璨樹第4次工作會報，指揮官、內政部長徐國勇說，從晚間至明天，風雨逐漸增強，應持續注意防颱措施，像執行預防性撤離等，有一名登山客仍在山區，可透過家人等方式連繫。

徐國勇表示，地方政府皆已成立災害應變中心，應提醒加強防颱措施，若有民眾仍在颱風期間赴海邊觀浪，不聽警消海巡勸阻，就強力執法、開單，依法處理。

徐國勇說，颱風期間可提前注意邊坡滑落及土石流狀況，至於處理水電、通訊的維修人員應待命，並提醒地方政府，招牌、鷹架等物可能因風力過強掉落。

中央災變中心資料顯示，至晚間8時止，全台共50件災情，處理中剩17件，以新北市最多，包含路樹倒塌、建物毀損等，全台無人傷亡；有1名登山客仍在花蓮縣山區。

至晚間6時30分止，全台土石流黃色警戒區域共240條，分別在宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，以花蓮縣122條最多；大規模崩塌警戒集中台東縣，共2處。

中央災變中心表示，東部台9線等濱海路段須留意風浪，民眾不要赴海邊觀浪；宜蘭縣大同鄉為邊坡崩塌易致災道路，四季村、南山村、英士村易成孤島聚落。

颱風璨樹影響最劇烈時間為今晚至12日，強風致災風險區域，以東部、北部及西部沿海地區為主，蘭嶼已出現13級陣風；台東縣、花蓮縣、屏東縣、彰化縣、新北市、台南市、基隆市等漁港的船員皆已完成上岸避風，後續應遵守防疫指引。

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