中颱璨樹逼近 北市：影響最大時間點為明下午到13日清晨

台北市長柯文哲晚間主持北市璨樹颱風災害應變中心第二次工作會報，公布颱風影響最大時間點為12日下午到13日清晨，也呼籲颱風期間警報範圍內應停止勞工從事外送服務。

災害應變中心指出，11日16時颱風強度為中度颱風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里；11至12日颱風將持續向北通過臺灣東部近海，登陸機率低，強度維持中度颱風；12日下午影響最顯著。

今晚20時，北市開始關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並拖吊未駛離河川區的車輛，22時疏散門將全部關閉，車主盡速將車輛駛離河川區。

另外，災害應變中心指出，颱風影響最大時間點為12日下午到13日清晨，民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他防颱事項，可撥打1999反映。為避免颱風豪雨來臨時住家地下室積淹水，應於地下入口處加設防水閘門或沙包，若有沙包需求請洽各區公所索取。

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