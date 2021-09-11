璨樹颱風來襲 新北紅黃線晚間7時起開放停車
新北市府今天說，璨樹颱風來襲，自晚間7時起，開放全市紅、黃線停車，同時暫停路邊停車收費，但學校因應疫情嚴峻，不開放停車。
新北市政府交通局長鍾鳴時提醒，開放停車區域不包括橋梁、河濱道路及堤外道路的紅、黃線，原則上寬度為10公尺以上道路容許雙側停車，並應順向靠邊停放，禁止併排停車，以提供救災車輛通行，確保公共安全。
另外，包括路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道上、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行等法律規範禁止臨時停車處所，均禁止停車。
交通局表示，紅黃線恢復管制時間將視風雨狀況，以及淡水河流域水門開啟及高灘地恢復等狀況，再行發布。
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