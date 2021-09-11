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風雨漸強！花蓮縣府宣布今晚「停止上班上課」

璨樹步步逼近 中橫公路晚間6時起禁入9時全面封閉

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路，預計晚間6時起人車只出不進，9時起全面預警性封路。圖／資料照片、警方提供
台8線中橫公路，預計晚間6時起人車只出不進，9時起全面預警性封路。圖／資料照片、警方提供

中颱璨樹持續沿台灣東岸海面向北行進，公路總局太魯閣工務段宣布，台8線中橫公路關原至太魯閣路段，晚間6時起人車只出不進，晚間9時全面封閉禁止人車通行。

太魯閣工務段依據最新氣象資料研判，今天入夜後，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段將受風雨影響，考量近日花蓮地區頻繁地震，中橫沿線117.4k、131.4k、161.3k、166.8k、179.3k、182k等多處災害邊坡尚在搶修階段，道路抗災能力尚未恢復，為確保山區道路用路人安全，決定晚間針對中橫公路實施預警性封閉。

預警性封閉管制路段從關原（114.6公里）至太魯閣（184.5公里），晚間6時起管制路段人車只出不進，9時起全面封閉，管制路段禁止人車通行，後續視颱風過後實際路況決定恢復通行時間。

公路總局也提醒用路人，颱風豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路。

璨樹颱風 颱風 中橫公路

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