颱風璨樹進逼 北市晚間8時起關水門

颱風璨樹進逼，台北市災害應變中心二級開設，晚間8時關河川沿線疏散門及越堤坡道。市長柯文哲晚間將前往文山區視察防颱整備情形。

台北市政府表示，市長柯文哲今天晨會聽取災害防救辦公室簡報，並指示北市災害應變中心下午2時提升為二級開設，晚間將前往文山區視察防颱整備情形。

北市災害防救辦公室表示，此次颱風北市降雨的熱區為文山、南港以及陽明山區，柯文哲晚間將先前往文山區，再轉往災害應變中心主持工作會議。

北市工務局水利處表示，璨樹颱風即將影響北台灣地區，且上游水庫可能洩洪，北市河川水位上漲，今晚8時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並拖吊未駛離河川區的車輛。

晚間10時疏散門全部關閉，車主需盡速將車輛駛離河川區，疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰新台幣2400元；疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，將視車型開罰車主2650至5900元。