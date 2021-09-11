不斷更新／中颱璨樹步步緊逼！ 12日全台停班課看這裡

中颱璨樹持續逼近台灣，中央氣象局表示11日18時的中心位置在北緯21.5度，東經121.8度，即在鵝鑾鼻的東南東方約100公里之海面上，以每小時21公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒 45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

璨樹颱風雖然轉為中颱，但風雨對台灣的影響不容小覷，聯合新聞網整理12日全台各縣市停班課資訊，供讀者參考。