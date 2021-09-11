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不斷更新／台東縣宣布12日停班停課 璨樹來襲全台停班課看這裡

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不斷更新／中颱璨樹步步緊逼！ 12日全台停班課看這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
中颱璨樹路徑圖。圖／中央氣象局
中颱璨樹路徑圖。圖／中央氣象局

中颱璨樹持續逼近台灣，中央氣象局表示11日18時的中心位置在北緯21.5度，東經121.8度，即在鵝鑾鼻的東南東方約100公里之海面上，以每小時21公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒 45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

璨樹颱風雖然轉為中颱，但風雨對台灣的影響不容小覷，聯合新聞網整理12日全台各縣市停班課資訊，供讀者參考。

縣市12日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣正常上班上課
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣正常上班上課
臺南市尚未宣布
高雄市尚未宣布
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣停止上班、停止上課
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

璨樹颱風 颱風

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