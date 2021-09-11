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不斷更新／中颱璨樹步步緊逼！ 12日全台停班課看這裡
中颱璨樹持續逼近台灣，中央氣象局表示11日18時的中心位置在北緯21.5度，東經121.8度，即在鵝鑾鼻的東南東方約100公里之海面上，以每小時21公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒 45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。
璨樹颱風雖然轉為中颱，但風雨對台灣的影響不容小覷，聯合新聞網整理12日全台各縣市停班課資訊，供讀者參考。
|縣市
|12日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|尚未宣布
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
|雲林縣
|尚未宣布
|南投縣
|正常上班上課
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|正常上班上課
|臺南市
|尚未宣布
|高雄市
|尚未宣布
|屏東縣
|尚未宣布
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|停止上班、停止上課
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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