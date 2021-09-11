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影／颱風璨樹強襲菲律賓！當地「狂風暴雨畫面」曝光 連路樹都被吹倒

聯合新聞網 / 綜合報導
菲國北方的巴坦群島有民眾拍下了驚人影片，颱風璨樹帶來的狂風暴雨把路樹都吹倒，威力不可小覷。 圖／Youtube
菲國北方的巴坦群島有民眾拍下了驚人影片，颱風璨樹帶來的狂風暴雨把路樹都吹倒，威力不可小覷。 圖／Youtube

颱風璨樹來勢洶洶，目前菲國已經感受到強烈的狂風暴雨襲擊，菲律賓氣象局也警告當地民眾加固房屋，氣象專家驚訝指出璨樹在48小時內升級超級強颱，這個例子過去僅有5例，菲國北方的巴坦群島有民眾拍下了驚人影片，狂風把路樹都吹倒，威力不可小覷。

菲律賓巴坦群島民眾拍下了颱風璨樹襲擊的畫面，可見影片中雨勢驚人外，也刮起了非常強勁的風勢，不斷吹著路樹和電線桿，更可以看到有路樹直接被吹倒在馬路上，遮雨棚上面的水也傾盆而下。

不過目前並沒有傳出人員傷亡，菲律賓當局預測，璨樹侵襲東北部恐怕會掀起2.5至10公尺巨浪，菲國呂宋島東北部卡加延省（Cagayan）省長已下令，除了第一線人員之外，政府和私人公司員工都該待在家，並且「加固」房屋。

對此，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究員李奧（Sam Lillo）也表示，璨樹在48小時內從低氣壓要升為超級強颱，這世紀以來，除了璨樹之外只有出現過5個例子，因此令他感到相當驚訝。

根據上午11時資料顯示，璨樹颱風以每小時13轉20公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風以上。颱風強度已減弱為中度颱風，但影響仍舊不容小覷。

璨樹颱風 颱風

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