璨樹暴風圈觸陸東琉線停航 恆春居民急敲碗比照台東「停班停課」

璨樹颱風來勢洶洶，屏東縣上午風雨不大，屏東東港往返琉球的東琉航線今天多停航，僅聯營公司及鹽琉線維持早班船，供民眾往返及民生物資流通，也讓滯留島上的遊客提早回家，明天將視海象而定。屏東縣政府依據中央氣象局預報資料，昨晚宣布正常上班、上課，但首當其衝的恆春半島居民憂心中午過後轉強，紛紛敲碗要求比照台東縣下午停班停課。

台東縣蘭嶼和綠島昨晚宣布停班停課，上午再宣布全縣下午停班停課；恆春林姓居民說，根據氣象局資料，恆春半島今天會接觸7級暴風圈，時間點跟台東的蘭嶼差不多，比台東的綠島還早許多，可是綠島蘭嶼昨晚就宣布停班停課，難道縣長忘了恆春半島的鄉親？真的要鄉親們冒著風雨接小孩下課、冒著風雨下班嗎？ 別忘了還有住在牡丹、滿州、獅子山區通勤的鄉親，希望恆春半島能比照台東縣下午停班停課。

強颱璨樹在周、六日影響屏東最劇，也嚇跑不少訂房遊客；琉球鄉觀光發展協會說，因船班停駛，海邊禁入，本周六日遊客訂房多已退訂；墾丁地區旅宿今天原有七成住房率，陸警發布後，已退掉大半，觀光旅宿業者臉綠。此外，昨天發布海上颱風警報後，墾丁國家公園管理處也在墾丁各遊憩沙灘拉起封鎖線，林務局屏東林管處所轄墾丁、雙流及林後四林等園區、自然教育中心及所轄自然步道（含山屋）也全面暫停開放。