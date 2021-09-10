颱風璨樹漸逼近 中央災害應變中心一級開設

中央社 / 台北10日電

強烈颱風璨樹來襲，中央災害應變中心已一級開設，指揮官、內政部長徐國勇今天說，相關單位應超前部署，再次盤點防颱措施，確保颱風期間不會釀成民眾傷亡為第一要務。

中央氣象局今天下午5時30分發布強颱璨樹陸上颱風警報，警戒範圍包括台東、恆春半島及屏東，11日起影響最明顯，暴風圈將於12日籠罩全台。

中央災害應變中心下午5時30分提升一級開設，並在晚間召開第2次工作會報，指揮官徐國勇詢問目前山區登山隊伍人數；應變中心表示，還未聯繫到仍有5人。

徐國勇說，應持續聯繫仍在山區的登山客盡快下山，可透過廣播電台等方式宣導，若民眾赴海邊觀浪，應加強撤離，第一要務就是要確保沒民眾傷亡，再來是減少民眾財產損失。

徐國勇表示，趁明天上午針對所有防災措施進行超前部署，颱風可能造成東半部公路有毀損狀況，相關單位可先提前進駐；至於易發生土石流區域，像台東、花蓮、宜蘭等山區，建議先提早撤離住在山區民眾。

徐國勇說，有學校明天仍安排課外活動，應聯繫校方，呼籲先暫停戶外活動，並注意漁船是否有入港口及防颱措施和移工安全，若水庫若需洩洪也應提前宣導。

中央應變中心報告內容顯示，西半部沿海地區在11日到12日有大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區應注意淹水；花蓮外海在6日曾發生地震，應注意山區道路邊坡落石與崩塌；坡地災害高風險區域包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣。

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