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一眼能看穿颱風眼！鄭明典認證：璨樹到達巔峰強度

不斷更新／強颱璨樹來勢洶洶！ 補班日全台停班課看這裡

聯合新聞網 / 整理報導
強颱璨樹預估11、12日最靠近台灣。圖／取自氣象局官網
強颱璨樹預估11、12日最靠近台灣。圖／取自氣象局官網

強颱璨樹暴風圈持續擴大，繼今（10日）5點30分發布海上颱風警報後，中央氣象局表示，若路徑無太大變化，預計在17點30分發布陸上颱風警報，估計周六、日最靠近台灣，各地須慎防強風豪雨、低窪地區民眾提防淹水。周六適逢補班、補課，「聯合新聞網」替讀者整理全台各縣市停班停課情況。

縣市11日是否停止上班上課
北部地區
基隆市正常上班上課
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市正常上班上課
新竹市正常上班上課宣布
新竹縣正常上班上課
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市尚未宣布
高雄市尚未宣布
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣正常上班上課
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

璨樹颱風 颱風 停班停課

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