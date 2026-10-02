AI時代永續未來共識論壇 跨世代共尋未來解方

AI快速改變工作、產業與生活，也帶來能源消耗、資訊可信度與社會治理等新課題；另一方面，永續已逐漸成為社會共識，如何從理念走向日常行動，仍是下一階段的挑戰。當AI浪潮與永續轉型同時發生，不同世代如何面對改變、找到共同前進的方向，也成為台灣邁向下一個十年的重要課題。

聯合報七十五周年系列活動第三場「AI時代 永續未來共識論壇」九月十八日於集思台大會議中心登場，邀集環境部部長彭啓明、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部部長許敦凱、台灣大哥大總經理林之晨、臺北市立關渡醫院院長陳亮恭等產官學界代表，從氣候、能源、地方發展、數位安全、人才到高齡醫療等面向展開對話，共同尋找AI時代的永續解方。

不只是記錄 媒體更要促成改變

「作為一個媒體，我們不僅要紀錄改變，更要促成正向的改變。」聯合報社長游美月表示，聯合報走過七十五年，希望透過系列論壇架起不同領域、不同世代之間的橋梁，第三場論壇將視野拉向AI與永續，思考AI時代究竟要創造什麼樣的永續未來。

AI與永續的交會，也存在現實矛盾。游美月指出，AI帶來極致效率，背後卻伴隨龐大的電力消耗與碳足跡；永續理念雖然普遍受到認同，但當其真正回到日常生活，如何落實仍是一大挑戰。

面對AI與永續交織而成的複雜課題，游美月認為，此題很難由單一個人、企業或產業提出完整解答。他表示，此論壇正是希望透過跨界交流，為台灣下一個十年的關鍵難題尋找答案，「希望今天的跨世代思辨能夠衝撞出火花，為我們找到解題的方程式。」

世代是「永續原生代」 重視勞權與共融

聯合線上總經理官振萱指出，AI與永續是當前兩大浪潮，影響範圍也從經濟、環境延伸至社會、生活與人和科技的關係。從嬰兒潮、X、Y、Z到Alpha世代，各世代正同時面對改變，但彼此的理解、期待與擔憂卻未必相同。

為了看見世代差異，聯合線上倡議家與KANTAR凱度集團共同發布《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》，盤點Z、Y、X與嬰兒潮四個世代對永續、AI與未來生活的看法。

調查顯示，55%的Z世代表示自己「聽過且明確知道」永續是什麼；對企業永續行動的期待，Z世代也將「保障勞動權益」排在第二名。官振萱指出，Z世代從小接觸永續與SDGs目標，也更加關注勞動權益，以及對不同性別、族群與文化的尊重與包容。

在AI方面，Z世代同時展現高度期待與焦慮；另外，各世代也最期待AI「提升工作效率」，也一致將詐騙、假影片等「AI被不當使用」視為主要隱憂。官振萱認為，當資訊愈容易被生成與改造，可信度便愈顯重要，「科技越進步，信任就更重要，真實的資訊更可貴。」

企業永續 要從「說」走向「做」

KANTAR凱度台灣首席研究總監胡傳玉進一步解析調查，43%民眾認為多數企業永續實際行動有限、偏重對外宣傳，顯示企業如何取得消費者信任仍是一大課題。

「怎樣才能夠讓消費者覺得，你真的是永續呢？」胡傳玉指出，企業首先要長期投入，避免短期或一次性宣傳；其次要公開具體成果數據，並透過第三方機構驗證或查證，讓實際成效能被外界看見。

她也點出Z世代的重要性。身為數位與AI原生世代，他們的生活型態與價值觀已逐漸影響家庭消費與決策，「我們的世代其實現在是平均分配的，每個人都擁有話語權。」理解不同世代的價值觀與需求，也成為企業面對未來的重要課題。

論壇後續也透過專題演講與兩場跨領域對談，延伸討論氣候、能源、地方、人才與高齡生活等議題，共同思考AI時代的永續未來。

未來環境治理 要AI-Ready Data

面對氣候變遷加劇、AI快速演進，城市如何提升韌性、加速永續轉型，攸關國家的長期競爭力。環境部部長彭啓明認為，永續議題要從看見、理解走向行動，「政策提供方向、媒體建立理解、社會形成行動」，三者需要共同推進。

以裸露垃圾為例，彭啓明表示，他上任時全台約有八十四萬噸裸露垃圾，環境部後續提高資料統計與追蹤頻率，持續掌握各縣市處理進度。他也以此說明媒體監督的重要性，媒體提出問題、政府回應，最後持續追蹤，才能讓社會看見問題是否真正獲得改善。

丹娜絲颱風也讓環境部重新思考災害廢棄物的處理方式。現今廢棄物可能混有鋰電池、易爆物等，目前全台已開始布建超過千個站點，希望未來遭遇災害時，能進一步做好垃圾分類，建立更有系統的處理方式。

城市綠蔭則是另一項韌性工程。彭啓明以巴黎為例，即使城市空間密集，仍增加四座公園，並在一百條街道移除部分停車空間、增加綠蔭。他認為，種樹應被視為國家級的韌性基礎建設，未來也能結合AI、光達測量等技術，盤點城市熱區與需要增加樹木的地方。

談到AI，彭啓明也提出「AI-Ready Data」的重要性，他認為，未來環境治理需要透過數位工具進行更精準的盤點，並建立適合AI使用的資料。從淨零減碳、循環經濟到城市韌性，透過政策、媒體與社會共同參與，讓永續逐步走進產業與日常生活。

AI浪潮下 「核綠共存」是關鍵

從AI伺服器、半導體製程，到電動車與資料中心，愈來愈多新興科技產業都建立在龐大的電力需求之上。和碩聯合科技董事長童子賢認為，AI時代最容易忽略的問題，就是「AI沒有電力，最後還是會垮掉」。

台灣一年用電量約近3,000億度，其中住宅用電只占18%，真正大量使用電力在於產業，若每度電的成本增加壹元，整體社會一年就可能多出約3,000億的電力成本，「台灣經濟要維持競爭力，需要乾淨、穩定、經濟的電力。」這也是童子賢談到能源與永續時，一再強調的核心。

童子賢也表示核能是好的基載電力，核能發電的鈾濃度約4.5%，原子彈的鈾濃度要達到90%以上，他形容，就像一般啤酒的酒精濃度低，點火不會起火，核電廠也並不是「一座原子彈」。且核能技術持續進步，新一代核電設計透過冷卻系統、安全機制與事故隔離等方式強化防護，不應只用過去核災經驗看待未來核能技術。

太陽光電與風力發電受到日照、天候與自然條件影響，供電具有間歇性，因此，童子賢主張「核綠共存」，讓核能與再生能源扮演不同角色。核能具有穩定供電、土地使用效率高與低碳等特性，可以作為穩定電力來源；太陽光電與風力則持續擴充，形成多元能源組合。

AI時代 社會韌性與地方共好

當AI浪潮襲來，與其停留在岸上觀望，不如趁此打開邁向未來的新通道。「AI時代 永續未來共識論壇」上半場，邀請聯合報總編輯王茂臻擔任主持人，以及台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部長許敦凱進行「AI 時代 社會韌性與地方共好」跨界對談。

面對「如何說服長輩或地方協力者接受AI技術」的提問，陳美伶直言，「AI導致世代溝通不良」本身就是假議題。據她觀察，AI應用早已內化為大眾日常一部分，像許多長輩也習慣掃QR code才能進入某些場域，對於不停翻新的數位應用更不如大家想像中排斥，反而認同AI是加速地方創生的工具。

提及大眾面對數位化的反應，孫一仕也指出，因應台灣推動普惠金融，內部設計產品時都會關注不同世代行為模式，溝通方式盡量多元。一方面提供長輩臨櫃、真人服務的溫度，一方面持續研究生成式AI、自建語言模型打造「台新新光腦」，例如透過智能客服提升服務效率，滿足新世代希望快速取得回應的需求。

許敦凱則表示，蝦皮購物日前已與美國OpenAI合推亞太區黑客松台灣站，取得「普及 AI」的共識，將培育種子講師深入各地，透過工作坊親授賣場運營的AI技術，並持續優化取件服務，讓買賣雙方能自然享有AI帶來的便利。

AI時代 跨世代教育與高齡好生活

當AI打破了學習與醫療的傳統界線，我們該如何重新定位自己的角色？「AI時代 永續未來共識論壇」下半場的跨界對談，以「AI時代 跨世代教育與高齡好生活」為題，邀請聯合報總編輯王茂臻擔任主持人，以及台灣大哥大總經理林之晨、臺北市立關渡醫院院長陳亮恭共同與談。

林之晨回應王茂臻拋出的提問「教育怎麼跟AI結合才有更好的發展」時，表示我們的思維應從「教育」轉向「學習」。他認為邁入AI時代，授業與解惑功能已可被替代，師者重心應回歸「傳道」，協助下一代培養價值觀與品味。他也指出，過往人們認為「玩」會阻礙學習，但「玩」其實是能刺激探索的學習本能，例如一本擺在床頭讀不下去的艱澀書籍，若能融會貫通於遊戲或戲劇之中，就能以感性驅動學習，師者應嘗試引導學習者在「玩」與熱情中汲取養分。

陳亮恭則針對「善用AI照顧健康」的必然趨勢指出，通用模型在常見醫療服務上已能做到跨科解答，醫療界應反過來思考，如何活用AI開發新資訊、及早預估與防治，翻轉傳統「有症狀才治療」的思維。林之晨也表示，傳統醫療因分科過細，容易陷入「單一局部最優化」，若能透過AI跨領域協作，勢必能獲得更完善的健康治療方案。

發展Local AI 放大地方優勢

「從算力到地力，我們要重新讀懂在地，讓AI真正進入地方。」台灣地方創生基金會董事長陳美伶認為，AI時代真正值得思考的，不只是「AI能做什麼」，而是當AI越來越聰明之後，什麼反而會變得更加稀缺？答案，可能就在土地、文化、生活、信任與人與人之間的連結。

陳美伶觀察，台灣長期存在資源與人口高度集中的現象，人口成長主要集中在新北、桃園、新竹與台中等少數區域，其他許多地方則面臨人口外流與產業萎縮，「地方最珍貴的東西正在升值，但承載這些價值的能力正在下降。」這是陳美伶認為台灣必須正視的矛盾。

那麼，AI到底應該如何進入地方？第一步不是「地方需要一套AI」，而是先有人真正理解地方，找出問題。這也是她提出「LOCAL AI」的原因，讓AI進入不同地方後，AI可以放大地方的優勢，依照地方自己的需求、產業、文化與生活條件發展出不同的應用。

真正需要改變的，是有限的人力如何做更重要的事。如果AI能協助處理大量資料、行政工作、農業監測、交通資訊與部分重複性的工作，就能把有限人力重新配置到更需要人的地方，這也是AI進入地方最重要的價值。

陳美伶認為，把人力放在照顧、陪伴、創造與連結，那份能細緻察覺需求、溫柔承接情緒的能力，是再進步的AI也難以複製的本領。

AI治理是「信任鏈」保衛戰

「AI時代不能只用傳統方法防禦AI駭客，要用AI對AI。」台新新光金控資訊長孫一仕分析，金融業現在面對的，已經不是單純的資安問題，而是一場從客戶身分、資料、模型、交易，一直到整體營運所串起來的「信任鏈」保衛戰。

當AI嵌入金融流程後，任何系統故障、模型異常或服務中斷，都可能影響整體營運。因此金融業不能再用「一個風險、一個控制措施」的方式思考治理，而須把整條風險鏈串起來。

而AI帶來的資安威脅，最大的改變之一，是讓攻擊不再只是「更快」，更可同時具備規模化、個人化、自主化與可信化的特徵。面對AI帶來的新型攻擊，孫一仕提出「用AI對AI」的六階段防禦閉環：感知、理解、預判、決策、行動、學習，讓資安從「一次性的防護」轉變成「持續學習的防禦」。

另一個重要觀念是，金融業應該預設「駭客會進來」，因此真正重要的是，一旦攻擊者突破某一道防線，金融機構能不能快速發現、控制與恢復。資安韌性不代表「永遠不會被攻擊」，而是即使遭遇攻擊，也能迅速發現、降低損害並恢復服務，而AI的加入，正好可以讓這個循環更即時、更自動化。台新新光金控也成立「AI治理委員會」，讓AI在有規範、有控管的情況下使用，希望在內部建立更完整的AI架構。

善用AI 從被動防詐到主動識詐

網路購物已成為日常生活一部分，便利性持續提升，詐騙與違規交易也跟著快速演變。蝦皮購物法令遵循部部長許敦凱表示，蝦皮持續導入AI技術，讓防詐從過去的被動防禦，轉向主動識別異常。

首先，蝦皮從「帳號維度」強化管理，自2023年導入三階段實名認證機制，從賣家開店源頭就提高驗證門檻，降低高風險賣場進入平台的可能性。在帳號驗證時，除了自動查驗身分資訊，也包含手持證件拍照、一對一視訊驗證，透過不同層次驗證，確認帳號使用者身分。

第二道防線則落在「商品維度」。導入AI協助商品內容辨識，讓系統能捕捉相關法律條文、新聞事件等資訊，再進一步掃描商品描述，分析文字內容與商品本身的關聯，必要時快速下架違規商品，有效縮短「發現問題」到「處置」之間的時間。

第三道防線則是「訂單維度」。設立AI風控引擎，將使用者登入、下單、付款，以及過程中的聊天訊息等資訊納入即時分析。系統經過特徵提取，建立動態風險評分，當系統判斷風險分數偏高，就會啟動即時阻擋，攔截可疑交易。

許敦凱表示，蝦皮目前由台灣、新加坡兩地組成一百五十人專業團隊，二十四小時輪班守護平台交易安全，以機器即時攔截加上人工二次審查，升級AI防詐。

逆分工時代 最強人才是「梳子」

可以在短時間內，取得過去必須仰賴專業人士才能掌握的知識與能力，一個人就能完成過去一整個團隊才能完成的工作。台灣大哥大總經理林之晨將這樣的變化稱為「逆分工」。

如果說I型人才代表深度專業，T型人才是在專業之外擁有跨領域能力，π型則進一步強調多個專業支柱，那麼林之晨所提出的「梳子型人才」，則是因應AI時代而出現的新想像。

梳子最重要的，不只是齒，而是「把」。齒可以很多、可以延伸到不同領域，但真正讓梳子成為一個整體的，是中間那根把手。林之晨認為這個「把」就是要具有判斷力、有自己的品味，知道問題在哪裡，並且能夠指導AI將事情完善，這也是「梳子型人才」最重要的意義。

面對逆分工時代，林之晨也分享幾個思考方向。首先，知識本來就沒有領域，分科只是為了方便學習；所有專家，都曾經從「新手村」出發，不要限制自己「不是這個領域的專家」就停滯；同時找到自己的「原力」，真正驅動內心的熱情與感性到底是什麼；成功沒有標準答案，要定義出自己的成功以及就算人生起跑點落後，也能贏在下半場。

在AI重新拆解人類工作、重新組合生產力的時代，每個人都如同「管理者」，知道如何使用專業、定義問題、做出判斷，並且知道自己為何而做的人才有價值。

AI助攻 預測老化疾病風險

當人口老化成為全球共同面對的課題，AI與生醫大數據的發展，能幫助醫療體系不只治療疾病，更能讓餘命更加健康，維持老年人的生活品質，真正做到「活得久，也活得好」。

「預防是整個健康體系最大的核心。」臺北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，AI的價值不只是協助醫師更快完成診斷，透過長期累積的生醫數據、電子病歷、穿戴式裝置與即時健康監測資料，可以逐步建立個人化的健康模型，讓醫療從疾病發生後的治療，走向疾病發生前的風險預測。

透過AI建立「即時個人化數位生物指標」，也能進一步預測不同器官的老化狀態，在慢性病發生之前就進行介入。因此，建立以蛋白體為核心的生物老化平台，就是希望透過大量生物資訊，找出人體老化過程中的關鍵訊號。

相關研究方向也包括蛋白體生物年齡與慢性病、癌症風險之間的關聯，以及進一步結合代謝體等多重體學資料，建立死亡風險預測模型等。當不同層次的生物資料與臨床資料以AI整合，就有機會描繪出更完整的「老化生理年齡」。

從個人目前的生理狀態，到未來可能發生的疾病風險，再到管理健康餘命，形成一套連續的健康風險地圖，AI正從臨床診斷的輔助工具，逐步走向長期健康管理與醫療決策的支持系統，讓每個人的健康狀態維持得更久。