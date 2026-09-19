改變分工 林之晨：未來需跨領域梳子型人才

聯合報七十五歲社慶舉辦「ＡＩ時代 永續未來共識論壇」，昨邀台灣大哥大總經理林之晨、台北市立關渡醫院院長陳亮恭發表專題演講，兩人從人才、教育談及醫療與高齡生活。林之晨認為，ＡＩ將讓人才從專業分工重回跨領域；陳亮恭則指出，ＡＩ結合生醫大數據，未來有機會預測老化，在疾病發生前就提前介入、甚至扭轉。

林之晨分享台灣大哥大近年推動ＡＩ轉型的經驗。他說，去年初啟動「超人計畫」迄今，已有百分之九十八員工至少部署一個ＡＩ代理人協作，平均每人每月可省下四小時，且沒有任何一名員工的「整份工作」被ＡＩ取代。

「是工作在改變，而不是工作被取代。」林之晨舉例，產品經理過去從構想到產品落地，須反覆與設計師、工程師協作，耗時數月，如今可直接和ＡＩ互動讓概念成形，再交由工程師完成最後建置及資安工作。

林之晨將此稱為「逆分工」。工業革命讓人類從通才走向專業分工，ＡＩ降低了學習門檻，讓人得以「撈過界」，重新走回通才。他認為，未來需要的是跨足程式、設計、財務、行銷、數據等領域的「梳子型人才」，串起這些能力的把手，則是人的價值觀、判斷力、問題定義能力及品味。

台北關渡醫院院長陳亮恭表示，AI結合生醫大數據，未來有機會預測老化。記者潘俊宏／攝影

ＡＩ也在改變醫療。陳亮恭說，許多疾病風險與老化有關，過去醫療多半等到症狀出現才介入治療，未來能透過ＡＩ分析生醫大數據，提前「預測老化」，不只看實際年齡，更可從血液蛋白質、影像推估生物年齡，甚至能細緻估算心臟、腎臟、大腦等器官的老化速度，還能給予飲食、生活建議。

跨界對談時，聯合報總編輯王茂臻問及高等教育跟不上產業變化，林之晨直言，過去學習資源匱乏，需要有人整理、傳遞知識，如今授業、解惑有ＡＩ協助，老師可回歸「傳道」，培養價值觀與品味，並且把「玩」帶回學習，讓學習變得有趣，才能驅動人持續探索。

對於民眾能否靠ＡＩ照顧健康？陳亮恭說，現在通用模型面對常見、標準化的醫療問題，已具備相當能力。林之晨則說，過去醫療分科太細，只關注局部治療，未來ＡＩ逆分工，就能整合不同專科及個人健康資訊，讓每個人獲得更全面的健康建議與治療。