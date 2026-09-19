跨界交流 陳美伶：善用科技別怕被AI取代

進入人工智慧（ＡＩ）時代後，要如何應用ＡＩ、ＡＩ如何改變生活與工作，又要如何因應這些改變以邁向永續美好的生活，以及ＡＩ可能帶來的隱憂。台灣地方創生基金會董事長陳美伶認為，台灣的人口結構改變，勞動力減少，但幸運的是ＡＩ出現了，因此不需要害怕被ＡＩ取代，而是要勇於接受並善用科技。

陳美伶、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部長許敦凱昨以「ＡＩ時代 社會韌性與地方共好」為題跨界對談，探討如何從算力延伸到地力，並在ＡＩ浪潮下，建立數位防禦與安全。

陳美伶表示，拋開國際情勢與兩岸問題，台灣面臨了三大關鍵挑戰，分別是人口結構、氣候變遷與永續。今年台灣新生兒將少於十萬，而少於廿萬不過就是八年前的事情，且除了人口減少，台灣更是老化最快的國家，由高齡社會走到超高齡社會，只在短短七年間。台灣人口結構已是倒三角形制度、預算資源分配都是依照正三角形設計，因此必須趕快做好新的設計。

陳美伶說，台灣人口只集中在北部五縣市，且在成長中，反觀中南部、東部有很多地方日漸凋零，只能看到年長的長輩，十屋九空並不罕見，城鄉落差極大，一個國家如果這樣狀況，就會喪失競爭力與韌性。很幸運的是ＡＩ出現了，很多工作可以由ＡＩ來做，現在已經是「人人ＡＩ、時時ＡＩ、處處ＡＩ」的時代。ＡＩ可以改善缺人、缺時間、缺專業、缺市場等問題，這才是ＡＩ進入地方創生的理由。

聯合報系昨舉辦「AI時代 永續未來共識論壇」，台新新光金控資訊長孫一仕發表專題演說。記者潘俊宏／攝影

孫一仕則認為，ＡＩ時代下金融機構面臨新挑戰，但真正要保護的是信任鏈，包含身分、資料、模型、交易、營運等。他更分享，治理不是最後補上，而是要在第一個場景就同步啟動治理與風控。ＡＩ將成為金融機構重要的營運平台，而數位信任，將成為金融機構最重要的品牌資產之一。

蝦皮購物法令遵循部長許敦凱參與AI時代跨界座談。記者潘俊宏／攝影

許敦凱分享，ＡＩ科技的導入，成功把詐騙識別度提高十六倍。未來蝦皮也將持續升級ＡＩ技術以及產業聯防韌性，在帳號端，針對深偽影片或ＡＩ圖像，已計畫投入資源導入ＡＩ影像辨識技術，強化身分驗證；商品端及訂單端，則將持續利用ＡＩ架構自我學習校準。