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妙喻AI像「三歲超人」 台積共同營運長米玉傑：人類才能做決策

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。記者潘俊宏／攝影
台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑。記者潘俊宏／攝影

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長米玉傑昨（15）日表示，AI就像「三歲的superman（超人）」，能力非常強大，卻不知道對錯，也不知道可能造成什麼傷害，因此企業既要積極使用，也要保留人的專業判斷。

米玉傑昨天出席聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇，釋出以上觀點。他並提到，台積電判斷一項先進製程是否值得投入，關鍵不只在技術能否實現，而是能否在合理成本內創造足夠價值；一旦確認值得投入，團隊就會全力把技術做出來。

米玉傑認為，AI可以整理大量資訊、提出建議，但現階段乃至未來幾年，仍難以代替人做最後決策。決策者必須具備足夠專業，也要聽取不同人的意見，避免只從單一角度看問題。

實際應用方面，米玉傑認為，AI目前在coding（編碼）已有相當能力，在電路設計及電子設計自動化（EDA）領域更具發揮空間。電路設計的輸入、輸出相對明確，面對數百億顆電晶體及龐大資料量，AI適合協助工程師進行最佳化，台積電也持續鼓勵設計團隊積極嘗試。

談到海外擴廠，米玉傑說，台積電最缺的不是單一專業工程師，而是能辨識、管理外國人才的資深主管。他坦言，管理海外員工與台灣員工確實不同，台積電過去幾年學到很多，也「付了一些學費」。

他認為，海外求學或工作的最大價值，是跨出舒適圈，培養語言能力及多元文化視野。台積電高度國際化，各單位都可能與海外員工、客戶及供應商合作，語言與跨文化溝通能力是重要條件。

台積電 先進製程 超人 米玉傑 AI

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