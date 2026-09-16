聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聯合報今天喜迎75周年社慶，昨天邀請台積電共同營運長米玉傑與台大學弟妹座談。米玉傑在回答學生提問有關AI問題時表示，AI可以幫忙找到很多資訊和提供建議跟答案，但最後決定還是在人，「最重要的是我們要有足夠的專業。」台積電董事長魏哲家則用視訊致詞，鼓勵年輕人積極做事、謙虛做人。

聯合報75周年社慶活動舉辦三場系列論壇與講座，期盼促成社會更深層的對話。9月15日下午在台大舉辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀自台大電機系畢業的米玉傑返校與學弟妹與師長座談，從產業趨勢、人才培育到青年職涯發展，分享AI浪潮下企業與新世代人才所面臨的機會與挑戰。台大校長陳文章跟聯合報社長游美月也分別在現場致詞。

魏哲家在開場時視訊致詞中說，他沒有像現在的孩子這麼聰明，從小就有志向，他是用消去法，因為「一看到血，人就快昏倒了」，因此沒有選擇念醫學系；另外因為覺得自己藝術天分很低，所以也不能念建築等科系，因此最終選擇電機系。

台積電董事長魏哲家特別錄製一段影片，期勉青年學子努力探索學習找到自己的方向。記者潘俊宏／攝影

魏哲家勉學子 「人最重要的是永遠謙虛」

魏哲家在影片中分享他的座右銘：「不要忘了我是誰」，他表示很喜歡美國管理學家詹姆·柯林斯的書，看了他所有的書後有一個結論：「人最重要的是，你一定要永遠謙虛」。謙虛的好處是「你聽得進別人講的話」，「聽不進別人的話，偏見就來了」。魏哲家還在影片最後放「彩蛋」，他跟同學透露他武俠小書看得很多，不輸他在半導體的功力。

米玉傑隨後與6位台大青年對談，涵蓋材料科學與工程學系、電機工程研究所、物理系與法律系等。學生從AI發展、年輕工程師怎麼選擇專業方向，到女性可以在半導體行業扮演哪些更積極的角色，問題豐富多元，米玉傑也一一回覆並分享。

「跨世代共問 AI時代共答」論壇邀請台積電共同營運長米玉傑（左）與6位不同學科的青年學子對談。記者潘俊宏／攝影

如何判斷AI正確性 米玉傑：要足夠專業

台大物理系學生羅一森提問，進入AI能夠快速協助我們取得知識的時代，真正困難的問題是要如何判斷AI給我們的答案是不是正確？這樣的判斷能力又該如何培養？

米玉傑說，AI的確可以幫助我們很多，但關鍵在於要怎麼問，問「現在AI市場到底怎麼樣？」跟換一種方法問「AI到底要怎麼賺錢？」可能得到完全不同的答案。米玉傑認為，AI雖然可以幫忙找到很多資訊，也可以提供一些建議跟答案，但最後的決定還是在我們個人。

他還說，最重要是我們要有足夠的專業，也要願意跟不同的人討論。因為一個人的見解、看法一定比較狹窄。

談到AI的能力與限制，米玉傑比喻，「如今的AI像3歲的超人」，它可以飛、可以跑，能力非常強，可是它不知道自己的能力可能造成多大的傷害，也還不知道什麼事情是對、什麼事情是錯。因此AI能力愈強，人如何判斷什麼事情該交給AI、該如何使用AI，以及最後如何做出決定，反而更重要。

看人社科 「台積各式各樣的人才都需要」

台大法律系學生張政昊則問，2024年時曾聽聞台積電要聘用「地緣政治分析師」，對就讀人文社會科學領域的學生來說是很有趣的訊息，台積電在決策上如何看待人社科領域的人才或學生？米玉傑說，「人文其實非常重要」，一家公司很有意思，需要非常多不同的人。台積電在STEM、工程領域的人比較多，但公司還是需要非常多不同的人才，不管是法律、財務、人事、管理，各式各樣的人才都需要。

米玉傑說，任何產業走到最後，都是「人的問題」。台積電能夠在世界半導體產業做到今天的地步，除了技術、生產以外，很重要的一點就是公司四個重要理念：誠信正直、承諾、創新，以及客戶信任。而這些都跟「人」有關。

聯合報社慶活動昨天在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，台下聽眾專注聆聽。記者潘俊宏／攝影

工作做到最後 都是在處理「人的事情」

米玉傑還說，他做了30幾年的Technical Manager（技術管理者），現在管理工作更多一些，做到最後會發現，最主要的事情其實就是「識人、用人、帶人」。而且不只是員工、同事，包括怎麼跟客戶建立關係、怎麼處理客戶的需求，全部都是在處理「人的事情」。因此他認為，「人文素養」是在工作中非常重要的一個因素。

「找方向不急」 米：只要學會怎麼做事

至於台大光電所學生高凱琪問到，在選擇機會這麼多、新技術又快速發展的環境下，會怎麼建議年輕工程師或學生找到自己的專業方向？米玉傑說，20多歲，其實很多事情不需要那麼快做決定，有時候工作一段時間後，才會慢慢找到自己覺得對的事情來做。

米玉傑勉勵學子，世界一直在變、產業也一直在變，有時候其實很難看清楚10年後產業會變成什麼樣子，不管現在念大學、研究所，或者念博士，學習最重要的一件事情，其實是在教你「怎麼做事」。只要學會怎麼做事，今天碰到任何一個新的題目，給你三個月時間準備，你就可以把這個題目讀懂，然後知道自己想要做什麼。

陳文章：最重要的不是「AI」而是「問」

陳文章致詞時說，這場跨世代論壇也是台大迎接創校百年的系列活動之一。2028年台大即將迎來第一個一百年。百年校慶不只是回顧過去，更重要的是思考站在下一個百年的起點，台大要培養什麼樣的人才？台大又應該為台灣、為世界承擔什麼樣的責任？「跨世代共問 AI時代共答」這個題目裡面，陳文章認為最重要的字，其實不是「AI」 ，也不只是「答案」，而是「問」。

聯合報社慶活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇，台大校長陳文章（右）特別發問如果AI時代沒有台積電會怎樣。記者潘俊宏／攝影

聯合報社長：搭起產業智慧走進校園的橋梁

游美月指出，今年是聯合報創刊75周年。大家常問我：走過四分之三個世紀的媒體，現在要做什麼？我常說，做新聞不只是記錄改變，我們更想「創造正向的改變」。因此，我們把社慶的主題定為「聯合七五・智慧未來」，希望搭起一座橋梁，讓最前瞻的產業智慧走進校園。今天這場論壇的主軸，就叫做—「跨世代共問，AI 時代共答」。

「營運長與學弟妹對談活動」還有第二場，台積電另一位共同營運長秦永沛10月29日下午將在成大與學弟妹對談。