台大校長拋「台灣沒有台積電會怎樣？」 共同營運長米玉傑妙回

台積電營運長米玉傑今日應邀出席聯合報與台大及台積電文教基金會共同舉辦的「跨世代共問 AI時代共答」與台大六位學生代表對談時，台大校長陳文章最後以「學弟」身份向米玉傑丟出：「如果台灣沒有台積電，會怎麼樣？」提問，米玉傑則妙回：「世界沒有台積電，現在可能還是有點麻煩！」

米玉傑在陳文章提問後，笑著回答說：「果然是校長級的問題！」。

但他立刻回神強調世界沒有台積電，現在可能還是有點麻煩。因為現在的高科技，其實還滿依賴台積電的製程。

但是如果台灣沒有台積電，相信台灣會發展出另外一些不一樣、同樣重要的產業或公司。也許它今天的市值沒有台積電那麼高，但是相信台灣還是有這個能力。因為其實最重要的，就是人。

米玉傑接著說，台積電今天能夠在全世界做到這個地步，當然除了創辦人以及歷任領導人的領導之外，一個非常重要的因素，就是我們是根植於台灣。不管是營運也好、研發也好，都靠著台灣這個基礎。

甚至台積電在台灣發展的速度可以很快，蓋廠的成本相對也比較低，這些都跟台灣的產業結構有關。有這些人，有這樣的環境，也有這樣的機會，好的企業自然就會出來。