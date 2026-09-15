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台積電米玉傑形容AI像3歲超人 能力強大但不知會造成什麼傷害

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合報社慶活動今天在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請台積電共同營運長米玉傑與6位不同學科的青年學子對談。記者潘俊宏／攝影
聯合報社慶活動今天在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請台積電共同營運長米玉傑與6位不同學科的青年學子對談。記者潘俊宏／攝影

台積電營運長米玉傑今日應邀出席聯合報與台大及台積電文教基金會共同舉辦的「跨世代共問 AI時代共答」與台大六位學生代表對談時，比喻如今的AI像「三歲的超人」，能力很強卻不知道會造成什麼傷害。但他強調，AI還有很多東西正在發展，未來還有很長的路。

米玉傑很坦承說即使各式AI工具已不斷問世，但他仍笑著對台下聽講的學生說不是很會用。

不過對於怎麼使用AI工具，他還是提出他的看法。認為AI就是幫助你做一些事情，也可以幫忙蒐集很多資料。

他以台積電研發單位為例，強調最有效的應用之一是在 Coding（程式編寫）。因為比較簡單、基礎的Coding，其實AI現在已經滿強的。

另外，在做 Design（晶片設計）、EDA Design（電子設計自動化） 的領域，AI應該可以發揮比較大的功能。所以他一直在Push（推動）、鼓勵研發同仁在這方面需要進一步強化。

之所以這麼做是因為他認為在晶片設計領域，它的 Input、Output（輸入與輸出） 都是Well-defined（定義相對明確）的。

當一個晶片裡面有Billions of Transistors（數十億顆電晶體），甚至Hundreds of Billions of Transistors（數千億顆電晶體），你要去Optimize（最佳化）它。

如果全部靠人來做，就會很慢；如果利用電腦、利用AI，應該有非常大的發揮空間。

可是，另外一種情況就不一樣，譬如台積電要開發下一世代的A14、A10先進製程技術，這裡面有太多的未知問題。他認為AI在這方面能夠提供的幫助，目前就比較有限。因為很多時候，我們想要的Process（製程）或技術，現在根本還做不到。

既然這件事情本身現在就還做不到，AI也沒有辦法幫你把它做出來。所以不同領域的情況的確不太一樣。有些領域，AI的應用可以進展得非常快；但是有些領域，我們可能還需要更長一段時間。

對於近期AI掀起末日論爭議，米玉傑卻如此形容。他說：「如今的AI像『三歲的Superman』，能力很強卻不知道會造成什麼傷害。」

他也特別提醒AI在公司裡面的運用，其實還有一件非常重要的事情。如果涉及比較敏感資訊，公司在使用AI時還是會比較謹慎、小心。因為如果沒有好好使用，它可能造成資訊外洩等問題。

它可以非常強大，可是它並不知道自己的能力可能造成什麼傷害，它也不一定知道什麼是對、什麼是錯。

所以真正重要的是，你到底怎麼使用它。大家也可以看到，最近AI工具仍不斷出現一些讓大家意外的事情。但他覺得，AI還有很多東西正在發展，未來還有很長的路。

聯合報 台積電 台積電文教基金會

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