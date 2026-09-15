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台積電海外擴廠最缺哪種人？ 米玉傑：能管理外國人才的資深主管

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯合報社慶活動今天在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，聯合報社長游美月（右起）邀請台積電共同營運長米玉傑及台大校長陳文章一同與會。記者潘俊宏／攝影
聯合報社慶活動今天在台大集思國際會議中心舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，聯合報社長游美月（右起）邀請台積電共同營運長米玉傑及台大校長陳文章一同與會。記者潘俊宏／攝影

台積電（2330）海外擴廠最缺的不是單一專業工程師，而是能辨識、管理外國人才的資深主管。共同營運長米玉傑15日在聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇坦言，管理海外員工與台灣員工確實不同，台積電過去幾年學到很多，也「付了一些學費」。

米玉傑表示，台積電在美國亞利桑那州、德國德勒斯登設廠，採購、法務、會計、人資、工程及管理人才都需要，也必須招募熟悉當地法律、制度及文化的人員。目前較不足的，是能鑑定優秀人才的人，以及具備經驗、能帶領海外團隊的主管。

他認為，海外求學或工作的最大價值，是跨出舒適圈，培養語言能力及多元文化視野。台積電高度國際化，各單位都可能與海外員工、客戶及供應商合作，語言與跨文化溝通能力是重要條件。

台積電內部也需要不同歷練的人才。研發單位有較多海外留學人才，工廠則以在台灣完成學業、從基層累積經驗的同仁為主。前者具備國際視野，後者是研發及製造的紮實骨幹，兩者都不可缺少。

米玉傑以自身經歷為例，他原在IBM從事研究，後來希望將技術真正做成產品，因此回台加入台積電。他先到工廠負責製程整合，再轉進研發，這段經歷讓他更了解工廠，也成為日後協調研發與製造的重要基礎。

他表示，年輕人不必太早限定專業。研究所及博士訓練的重點，不是只會一項技術，而是面對新題目時，能透過閱讀論文快速掌握問題。台積電徵才也不會認定一個人學什麼，就只能做什麼；除理工人才外，法務、財務、人資及管理人才同樣重要。

米玉傑指出，企業重視的人才具備三項特質，包括願意扛責任、能做決定及待人公平。不同組織間總有灰色地帶，願意多承擔責任、解決問題的人，往往能擴大影響力；主管公平對待團隊，才能建立信任。台積電開發新製程涉及數千人協作，溝通合作也是職場最重要的軟實力。

談到「如果沒有台積電」，米玉傑表示，全球高科技產業高度仰賴台積電製程，世界若沒有台積電確實會有些麻煩；但台灣仍可能發展出其他重要企業，因為關鍵始終是人才及產業基礎。他也坦言，台積電吸收大量人才，從另一個角度看，或許也讓台灣少了一些發展其他產業的機會。

台積電 主管

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