米玉傑：AI像「三歲超人」 再強也不能取代人做最後決定

AI可以快速蒐集資料、協助設計，卻不能取代人做最後決定。台積電（2330）共同營運長米玉傑15日在聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇表示，AI就像「三歲的Superman」，能力非常強大，卻不知道對錯，也不知道可能造成什麼傷害，因此企業既要積極使用，也要保留人的專業判斷。

米玉傑指出，AI給出的答案很大程度取決於提問方式。若詢問AI市場成長，可能得到前途無量、未來每年高速成長的答案；若改從循環融資及獲利模式提問，又可能得到AI投資能否真正賺錢的質疑。

他認為，AI可以整理大量資訊、提出建議，但現階段乃至未來幾年，仍難以代替人做最後決策。決策者必須具備足夠專業，也要聽取不同人的意見，避免只從單一角度看問題。

在實際應用方面，米玉傑認為，AI目前在coding已有相當能力，在電路設計及電子設計自動化（EDA）領域更具發揮空間。電路設計的輸入、輸出相對明確，面對數百億顆電晶體及龐大資料量，AI適合協助工程師進行最佳化，台積電也持續鼓勵設計團隊積極嘗試。

不過，開發A14等下一世代製程時，仍有太多未知。有些問題不是缺乏運算能力，而是現有材料或設備尚無法做到，即使AI提出方向，也無法直接跨越物理及設備限制。

不同領域導入AI的速度因此不會一致。coding及EDA等條件明確的工作可以走得較快，先進製程研發則可能還需要一段時間。涉及敏感研發資訊時，台積電也會採取較保守態度，避免資料外洩或工具產生不可預期的行為。

米玉傑表示，台積電內部面對重大問題時，通常由多人共同討論。不同觀點經過一段時間的交鋒，往往能逐步形成共識，最後仍由人根據專業及經驗做出判斷。