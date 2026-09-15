快訊

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

張俊傑棄保逃亡！刑事局列重要緊急查緝 警政署祭100萬元賞金

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合社慶談AI！米玉傑台大開講「要找跨領域人才」 鼓勵勇於決策

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台積電共同營運長米玉傑（中）15日出席論壇，與6位青年學生討論AI、台積電、人才與人文科系出路等議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台積電共同營運長米玉傑（中）15日出席論壇，與6位青年學生討論AI、台積電、人才與人文科系出路等議題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「AI可以幫我們搜尋資料、提供意見，但最後還是要『人』來做決定！」台積電共同營運長米玉傑15日與6位學生對談時，被問到如何判斷未來的專業、台積電擴廠等問題說，很多事情沒有明確答案，面對科技發展，不變的還是要用功、追求細節，然後做決定，「錯了再調整就好，但不能完全不決定」。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑15日在「台灣大學跨世代共問 AI時代共答論壇」與6位來自不同系所的學生對談，現場有上百位學生與會，可容納400人的台大集思會議中心會議廳幾乎爆滿。

用功學習做出決定

其中，物理系的羅同學詢問，台積電發展晶片從28到3奈米，甚至更先進的製程中，要如何判斷技術可以長期投入，還有AI給出的答案是否正確？

米玉傑回應說，雖然科技不斷發展，但不變的還是要用功，看事情要看得比人家深，才有機會做出比較對的決定。他提到，7奈米以下的晶片不見得遵從摩爾定律，在企業考量合理成本的範圍內，透過集體討論來決定是否發展，決定了就全力以赴，「最不好的就是不做決定，有問題的話就趕快改。」

最後還是回到「人」

針對AI是否會取代人類，米玉傑指出，AI可以幫助人類很多，但重點還是「怎麼問它問題」，他認為這幾年AI還是不會取代人類，專業能力還是很重要，透過5到6個人約20到30分鐘的討論，很多好的意見就會浮現出來。他也透露，台積電想要的是願意扛責任、會做決定、願意解決問題、待人公平與會看他人優點的跨領域人才。

法律系的張同學則問說，台積電曾於2024年聘用地緣政治分析師，公司是如何看待人文社會科學領域的人才？米玉傑分享說，台積電除了工程以外，還有法律、財務、人事與管理等都需要人文領域的人才，「其實產業發展到最後，還是『人』的問題最重要！」他強調，台積電可以在世界產業發展至今，除了技術生產外，還有公司的理念：「誠信正直、創新與服務至上」。

不要害怕多方嘗試

「台積電創辦人張忠謀曾提到，他很懷念在哈佛大學短暫受到的人文薰陶！」米玉傑說，當了30幾年的工程師，到最後最重要的還是「識人、用人與待人」，包括與員工、客戶與供應鏈廠商的關係，尤其現在台積電積極擴張，需要與多國政府溝通，他也鼓勵學生不要害怕嘗試，以出國留學來說，「至少你不會害怕講英文！」

電機所的鄭同學則問說，各國都希望發展本土的晶圓代工，但產業的發展很不確定，未來要如何預測相關需求？米玉傑坦言，要預測未來10年世界怎麼變很困難，但還是要回歸本源，「做好功課、追根究柢。」

【更多精采內容，詳見

台積電 科技 總經理 聯合報 台大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4年要學AI取代不了的事 蔡明忠給東海新鮮人5提醒「學會做自己」

與蔡英文台大開講憶防疫險慘賠 蔡明忠笑稱「政府欠我們獎章」

文組等同低薪沒出路？AI時代重新定義 專家：文科高階軟實力成稀缺資源

聯合報75歲 邀大師對談「手機AI如何改變說故事方式」

相關新聞

林佳龍霸氣喊「台美共管中國」 許宇甄：哪來迷之自信灌青鳥迷湯

外交部長林佳龍今早接受專訪，表示台美溝通良好，台灣已從「利害關係人」變成「合夥人」，「我們要去管理中國」。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，不知道林佳龍這股「迷之自信」究竟從哪裡來？一個國家的外交部長，面對詭譎多變的美中局勢，最不該做的就是自我感覺良好，更不該拿幾句漂亮口號替賴政府粉飾太平。

陳素月邀蔡英文任榮譽主委獲點頭 宣布選舉每票捐10元助弱勢

前總統蔡英文今天在彰化縣長參選人、立委陳素月陪同下，參訪彰化縣二林鎮「社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會」，陳素月致詞時當場力邀蔡英文出任競選總部「榮譽主任委員」，獲得蔡英文當場微笑點頭。面對記者追問是否確定接下榮譽主委一職，蔡英文笑說「這麼多人，我能不答應嗎？」現場響起熱烈掌聲與歡呼。

黃偉哲施政滿意度大躍進上升10名 台南社福、文教拿下六都雙冠

天下雜誌今天公布「2026年縣市調查」結果，台南市長黃偉哲施政滿意度獲得70.8分，位居六都市長第3名，全國排名更較去年大幅躍進10名，在「永續幸福城市大調查」中，台南市在六都組中一舉奪下「社福」與「文教」雙料冠軍。

陳素月競總邀到小英加持 邱建富稱不靠光環、魏平政還在等阿美

前總統蔡英文今天參訪彰化二林樂林食物銀行，陳素月當場力邀她出任競選總部榮譽主委，蔡英文笑回「這麼多人，我能不答應嗎？」引發現場歡呼。相較之下，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天仍指出，競選總部主委仍在等王惠美點頭。

影／立法院三讀總預算一個月未送出 卓榮泰：我們也在癡癡的等

立法院三讀通過「115年度中央政府總預算」至今滿一個月，三讀結果仍未送出立法院，總預算無法公布生效。行政院長卓榮泰今天下午接見「亞洲地區台灣同鄉會回國訪問團」前受訪表示，「我們也在癡癡的等，但是工作還是要做，大家加油！」。

人口探底／少子化衝擊 各國拚生育也拚「少人化」轉型

全球少子化問題加劇，部分受衝擊最嚴重的國家人口已開始減少。面對生育率低迷，各國一方面祭出補助、育兒津貼及工作型態改革等措施，試圖鼓勵民眾生育；另一方面也開始思考另一條路：當人口真的回不來，如何靠科技、提高生產力及吸引移民，維持經濟成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。