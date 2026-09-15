聯合社慶談AI！米玉傑台大開講「要找跨領域人才」 鼓勵勇於決策

「AI可以幫我們搜尋資料、提供意見，但最後還是要『人』來做決定！」台積電共同營運長米玉傑15日與6位學生對談時，被問到如何判斷未來的專業、台積電擴廠等問題說，很多事情沒有明確答案，面對科技發展，不變的還是要用功、追求細節，然後做決定，「錯了再調整就好，但不能完全不決定」。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑15日在「台灣大學跨世代共問 AI時代共答論壇」與6位來自不同系所的學生對談，現場有上百位學生與會，可容納400人的台大集思會議中心會議廳幾乎爆滿。

用功學習做出決定

其中，物理系的羅同學詢問，台積電發展晶片從28到3奈米，甚至更先進的製程中，要如何判斷技術可以長期投入，還有AI給出的答案是否正確？

米玉傑回應說，雖然科技不斷發展，但不變的還是要用功，看事情要看得比人家深，才有機會做出比較對的決定。他提到，7奈米以下的晶片不見得遵從摩爾定律，在企業考量合理成本的範圍內，透過集體討論來決定是否發展，決定了就全力以赴，「最不好的就是不做決定，有問題的話就趕快改。」

最後還是回到「人」

針對AI是否會取代人類，米玉傑指出，AI可以幫助人類很多，但重點還是「怎麼問它問題」，他認為這幾年AI還是不會取代人類，專業能力還是很重要，透過5到6個人約20到30分鐘的討論，很多好的意見就會浮現出來。他也透露，台積電想要的是願意扛責任、會做決定、願意解決問題、待人公平與會看他人優點的跨領域人才。

法律系的張同學則問說，台積電曾於2024年聘用地緣政治分析師，公司是如何看待人文社會科學領域的人才？米玉傑分享說，台積電除了工程以外，還有法律、財務、人事與管理等都需要人文領域的人才，「其實產業發展到最後，還是『人』的問題最重要！」他強調，台積電可以在世界產業發展至今，除了技術生產外，還有公司的理念：「誠信正直、創新與服務至上」。

不要害怕多方嘗試

「台積電創辦人張忠謀曾提到，他很懷念在哈佛大學短暫受到的人文薰陶！」米玉傑說，當了30幾年的工程師，到最後最重要的還是「識人、用人與待人」，包括與員工、客戶與供應鏈廠商的關係，尤其現在台積電積極擴張，需要與多國政府溝通，他也鼓勵學生不要害怕嘗試，以出國留學來說，「至少你不會害怕講英文！」

電機所的鄭同學則問說，各國都希望發展本土的晶圓代工，但產業的發展很不確定，未來要如何預測相關需求？米玉傑坦言，要預測未來10年世界怎麼變很困難，但還是要回歸本源，「做好功課、追根究柢。」

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