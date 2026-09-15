聯合社慶邀台積電營運長米玉傑赴台大開講 現場爆滿學弟妹熱情參與

聯合報75周年社慶活動邀請台積電共同營運長米玉傑赴台大與學弟妹座談，擠爆集思台大會議中心的國際會議廳，全場近四百席均滿座，學子報名踴躍，盼聽米玉傑分享職涯與人生志趣的選擇，台積電董事長魏哲家用視訊致詞，鼓勵年輕人積極做事、謙虛做人。

周三是聯合報成立75周年，今年社慶活動舉辦三場系列論壇與講座，期盼促成社會更深層的對話。今天下午在台大舉辦的「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請自台大電機系畢業的米玉傑返校與學弟妹與師長座談，從產業趨勢、人才培育到青年職涯發展，分享AI浪潮下企業與新世代人才所面臨的機會與挑戰。台大校長陳文章跟聯合報社長游美月也分別在現場致詞。

今年為聯合報成立75周年，社慶活動舉辦三場系列論壇與講座，今天下午在台大舉辦「跨世代共問 AI時代共答」論壇，邀請台積電執行副總米玉傑（中）與台大學生、師長座談。台大校長陳文章（左）與聯合報社長游美月（右）也分別於現場致詞。記者潘俊宏／攝影

魏哲家在開場時的視訊致詞中說，他沒有像現在的孩子這麼聰明，從小就有志向，他是用消去法，因為「一看到血，人就快昏倒了」，因此沒有選擇念醫學系；另外因為覺得自己藝術天分很低，所以也不能念建築等科系，因此最終選擇電機系。

魏哲家在影片中分享他的座右銘：「不要忘了我是誰」，他表示很喜歡美國管理學家詹姆·柯林斯的書，看了他所有的書後有一個結論：「人是最重要的，你一定要永遠謙虛」。謙虛的好處是「你聽得進別人講的話」，「聽不進別人的話，偏見就來了」。魏哲家還在影片最後放「彩蛋」，他跟同學透露他武俠小書看得很多，功力不輸他在半導體的功力。

陳文章致詞時說，今天這場跨世代論壇，同時也是台大迎接創校百年的系列活動之一。2028年台大即將迎來第一個一百年。百年校慶不只是回顧過去，更重要的是思考站在下一個百年的起點，台大要培養什麼樣的人才？台大又應該為台灣、為世界承擔什麼樣的責任？「跨世代共問 AI 時代共答」這個題目裡面，陳文章認為最重要的字，其實不是「AI」 ，也不只是「答案」，而是「問」。

游美月指出，今年是聯合報創刊75周年。大家常問我：走過四分之三個世紀的媒體，現在要做什麼？我常說，做新聞不只是紀錄改變，我們更想「創造正向的改變」。因此，我們把社慶的主題定為「聯合七五・智慧未來」，希望搭起一座橋梁，讓最前瞻的產業智慧走進校園。今天這場論壇的主軸，就叫做——「跨世代共問，AI 時代共答」。

為了迎接米玉傑返校開講，台大甄選出六位大學部與研究所的學生與米玉傑座談，涵蓋材料科學與工程學系、電機工程研究所、物理系與法律系等。學生從AI發展、年輕工程師怎麼選擇專業方向，到女性可以在半導體行業扮演哪些更積極的角色，問題豐富多元，米玉傑也一一回覆並分享。

「營運長與學弟妹對談活動」，今天在台大舉行的是第一場，10月29日下午，台積電另一位共同營運長秦永沛，將在成大與學弟妹對談。

記者潘俊宏／攝影

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