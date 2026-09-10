學者看AI時代的新聞未來…「記者現場採訪 才有溫度」

賈西亞演講吸引許多傳播學者聆聽提問，激盪火花，為日益艱難的新聞業和年輕學子，找尋未來曙光。參與演講的政大傳播學院教授兼台灣聯合大學系統副校長蘇蘅受訪表示，有些學生過分依賴ＡＩ交作業，缺乏自身想法，她因此要求新聞系學生必須培養「求真」和「批判質疑」能力，不能完全相信ＡＩ，更要走到事件現場採訪並用五官感受，「ＡＩ沒有辦法給你真實，要靠你去找線索」。

蘇蘅指出，所有學生都在使用ＡＩ，有人用來幫忙構思報告架構或爬梳文獻，但有些學生直接讓ＡＩ寫作業，一看就是知道是ＡＩ寫的，失去自主思考能力。而賈西亞的演講讓人了解，目前ＡＩ仍然有追不上人類的地方，也就是「判斷價值」的能力：唯有人類能帶著人文關懷，去思考一件事情的意義，「我教導學生說，要提問、求真、質疑，不要理所當然認為ＡＩ講的就對」。

此外，在短影音與碎片化內容主導的時代，深度報導或長影片是否沒落？蘇蘅認為，長短影片都有市場，外媒會分別產出短篇與長篇報導，以符合不同讀者需求；雖然短影音有利散播分享，但長影片及長篇幅的深度報導仍有存在價值，能夠詳細分析公共政策與事件脈絡。

賈西亞演講時多次強調記者親身前往現場採訪的重要性，參與演講的淡江大學大眾傳播學系助理教授馬雨沛也感嘆，有外系學生使用ＡＩ寫稿，堆砌很多過度誇飾的句子，一點都不像人寫出來的東西。她指出，大家現在開始重視在寫作加入「第一人稱」：記者回到現場是重要的，這樣才能看到受訪者的表情，感受到話語流露的情緒。

馬雨沛強調：「真正重要的是人的味道，以及那個場景、那個當下的溫度，這些是新聞工作者應該去做的事情。」