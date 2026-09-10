昔日流亡少年變專業媒體人…大師看AI「機器擅於解答 卻無靈魂」

「我們寫作，是因為我們飢渴、害怕或戀愛。我們提供的是『為什麼』（情感面），那就是人的氣息。」ＡＩ當道的時代，賈西亞如此描述人類寫的新聞獨特之處。這種信念，早在他十四歲以難民身分隻身踏上異鄉土地時，就在心中埋下種子。

賈西亞生於古巴，一九五九年共產黨取得政權後，美國前總統甘迺迪展開名為「彼得潘行動」（Pedro Pan）的援救計畫，將賈西亞等一萬四千名古巴未成年人，在沒有父母陪同下帶到美國生活。

他白天在邁阿密的學校艱難學習英文，晚上在餐廳洗碗。思念家人的他，有一天邊哭邊寫信向墨西哥總統請願，這封充滿感情的信，成功讓父母取得簽證至美生活。他的朋友知道後，以每封信五毛錢的代價請他寫信，如法炮製向當局請願；他寫了七十五封信，沒有一封換來簽證。

多年後，他以這件事為例，替ＡＩ與人類的關係下了註腳：「我替朋友寫的信文法完美，就像機器人一樣完美，但裡面沒有心和靈魂。這是關於人類與情感角色的例子，是機器人永遠無法比擬的。」

還有其他事，讓他體會人類的創造力。賈西亞的父親是薩克斯風音樂家，排練時會要求團員即興演奏，機器人無法做到；而爵士歌手比莉哈樂黛因忘詞唱出的「藍調」，也只有人類能創造。

賈西亞正在教導十一名孫輩如何使用ＡＩ。他透過實驗讓孩子們知道，不應該要求ＡＩ替你讀完一本小說並寫出報告，而應自己閱讀，再利用ＡＩ協助探討議題。

他指出，ＡＩ能掃描十億個日落以畫出一片天空，也擅長解答「是什麼」和「怎麼做」，但是對人類來說，一切事物都來自於「感受」。他說：「我們不從資料庫汲取，我們是用肺腑汲取。把ＡＩ當成一個處理『是什麼』的夥伴，而你來掌握『為什麼』，也就是情感的那一面。」