美國新聞設計資深顧問賈西亞：新聞正經歷2場革命

「ＡＩ會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信ＡＩ就是人類文明的終結。」全球知名新聞設計師、美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士（Dr.Mario García），昨在台北發表演講指出，人們對ＡＩ的恐懼從未停歇，但「人類才是控制者」，正是那些關於傷疤、記憶與生命的感性經驗及創新能力，讓人類無可取代。

賈西亞應聯合報七十五周年社慶活動邀請，昨在台北以「手機與ＡＩ如何改變我們說故事的方式」為題發表演說，吸引超過兩百名媒體學者和媒體人士與會聆聽。

賈西亞對台灣人高度投入數位世界的程度印象深刻。他指出，台灣的網路參與度位居全球前段，台灣民眾「新聞迴避」的比率卻不到兩成、遠低於全球平均。

垂直閱讀需求 新聞須重新設計

「如今，新聞業正處於兩場革命的中心」，賈西亞說，一是「手機優先」帶來的敘事革命，二是人工智慧的崛起，不僅改變讀者接收資訊的方式，也重新定義新聞內容的生產流程與敘事邏輯。第一場革命源於閱讀習慣的根本轉變。賈西亞指出，如今超過九成的新聞是在垂直介面中閱讀，但七成五內容仍以橫向設計，新聞必須依照不同載具與閱讀需求重新設計。

AI是思考夥伴 人類應主導對話

第二場革命則是ＡＩ技術的快速發展。賈西亞認為，ＡＩ改變的不只是「如何寫報導」，ＡＩ生成內容過程中產生的「幻覺」，更動搖新聞最核心的真實與信任。

但賈西亞並不否定ＡＩ的價值，他認為，ＡＩ最好的用途有兩種，一是把它當成「二十四小時的起重機」，協助處理大量數據研究與繁重工作；二是把ＡＩ當成「思考夥伴」，協助腦力激盪、發想內容。不過，人類必須主導對話，而不是變得像機器人一樣思考。

「我在現場」 就是新聞業的未來

賈西亞表示，真正的創新，來自於將原本看似毫無關聯的事物連結在一起。他舉蘋果創辦人賈伯斯為例，賈伯斯曾修習日本古典書法課程，這段經驗後來啟發蘋果產品的字體與美學設計，背後關鍵正是人類獨有的生命經驗與感知。賈西亞強調，「ＡＩ有能力寫出一篇文筆完美的敘事，但永遠寫不出『我在現場』的報導」。