新聞設計大師賈西亞應聯合報之邀來台 談科技如何改變媒體敘事

全球知名新聞設計師、美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士（Dr. Mario García），昨在台北發表演講指出，人們對AI的恐懼從未停歇，但「人類才是控制者」，他說，正是那些關於傷疤、記憶與生命的感性經驗，以及AI無法複製的創新能力，讓人類無可取代。

賈西亞應聯合報75周年社慶活動邀請來台，9日在台北漢來大飯店以「手機與AI如何改變我們說故事的方式」為題發表演說，吸引超過200名媒體學者和新聞界高層與會聆聽。

賈西亞對台灣人高度投入數位世界的程度印象深刻。他指出，台灣的網路參與度位居全球前段，網路普及率超過九成，近八成民眾使用社群媒體，逾97%的民眾透過通訊軟體、社群媒體分享新聞。儘管高度沉浸於網路環境，台灣民眾「新聞迴避」的比率卻不到兩成、遠低於全球平均，反映台灣新聞環境特殊性。

「如今，新聞業正處於兩場革命的中心」，賈西亞說，1是「手機優先」帶來的敘事革命，2是人工智慧的崛起，不僅改變讀者接收資訊的方式，也重新定義新聞內容的生產流程與敘事邏輯。

賈西亞指出，如今超過九成的新聞是在垂直介面中閱讀，但7成5的內容仍以橫向設計，顯示新聞產製與讀者閱讀習慣之間，正出現明顯落差，新聞必須依照不同載具與閱讀需求重新設計。

第二場革命則是AI技術的快速發展。賈西亞認為，AI改變的不只是「如何寫報導」，AI生成內容過程中產生的「幻覺」，更動搖新聞最核心的真實與信任。

賈西亞並不否定AI的價值，他認為，AI最好的用途有兩種，1是把它當成「24小時的起重機」，協助處理大量數據研究與繁重工作；2是把AI當成「思考夥伴」，協助腦力激盪、發想內容。不過，人類必須主導對話，而不是變得像機器人一樣思考。

賈西亞強調，當AI愈來愈擅長處理「事實」，新聞的價值將更回到人的感受、觀察與理解。「AI有能力寫出1篇文筆完美的敘事報導，但永遠寫不出『我在現場』的報導，『我在現場』就是新聞業的未來」。

聯合報邀請美國哥倫比亞大學新聞研究所教授馬力歐．賈西亞，專題演講「手機與 AI 如何改變說故事方式」。記者林澔一／攝影