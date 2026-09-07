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琅琅原創創作者大會8日松菸登場 匯聚故事能量

聯合報／ 台北訊

由聯合線上旗下數位閱讀創作平台「琅琅原創」主辦，串連創作者、讀者與內容產業夥伴的年度盛會—「琅琅原創：創作者大會」開放免費索票報名，活動將於本周二（九月八日）在松山文創園區二號倉庫舉辦，以「航向故事ＩＰ的多元宇宙」為主軸，延續「琅琅原創：大賞」發掘好故事的初衷，進一步展示故事多元轉譯的階段性成果。

本屆「琅琅原創：創作者大會」攜手松山文創園區，串聯影視、出版、品牌與文創等多元產業夥伴，展現原創故事豐沛的跨界能量。透過不同領域產業夥伴的匯聚，打造創作者與產業夥伴交流、媒合的多元舞台，讓更多華文原創故事被看見，並探索從出版、影視到生活品牌等跨域發展的更多可能。

琅琅原創去年透過「琅琅原創：大賞」發掘許多好故事後，隔年舉辦「琅琅原創：創作者大會」，讓大家見證每一個透過「大賞」被看見的好故事，目前在多元發展的旅程中走到了什麼階段，以及未來將以怎樣的面貌進入大眾視野。

本屆「創作者大會」透過三場「ＩＰ領航者分享會」，分別從出版、歷史轉譯到影視開發，帶領觀眾看見原創故事走向不同內容載體的多元表現。

首先登場的是二○二五「大賞」首獎作品「辯護士小姐」新書發表；接續帶來以社會新聞為引、梳理台灣歷史脈絡「情殺的臺灣史」新書發表；並以「月老落跑怎麼辦？」影視開發對談，探討故事從文本創作走向鏡頭語言歷程。

現場亦規畫展售攤位，匯集最新出版的實體書籍與周邊，讓讀者與創作者在參與講座、交流之餘，也能近距離接觸原創作品，將線上閱讀延伸至實體體驗。歡迎大家親臨現場逛逛、選購，支持喜愛的創作者與作品，將精彩故事帶回家。

故事 能量 影視

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