聯合報75歲 邀大師對談「手機AI如何改變說故事方式」

本月十六日是聯合報七十五周年社慶，將舉辦多場活動，首先登場的是本周三舉行的美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問及兼任教授馬力歐．賈西亞博士（Dr. Mario García）的專題演講，主題是「手機與ＡＩ如何改變我們說故事的方式」。

另外兩場活動由台積電文教基金會、聯合報、台灣大學及成功大學四方合作舉辦，邀請兩位台積電共同營運長秦永沛與米玉傑，分赴成大與台大開講，與青年學子分享在ＡＩ浪潮來襲之際，如何發展個人職涯與實踐人生志趣。

第三場活動是「ＡＩ時代 永續未來共識論壇」，邀請環境部長彭啓明、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣大哥大總經理林之晨、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部部長許敦凱等各界重量級講者發表專題演講。

聯合報社慶活動不僅希望促成台灣新聞業的改變，也希望促成跨產業、跨世代的對話。ＡＩ不僅對我國產業產生重大影響，也正在改變國家社會、教育文化等各個領域。聯合報邀請國內外頂尖產官學代表，透過三個不同系列的活動，期盼為國家社會帶來正向改變。

馬力歐．賈西亞博士是全球知名新聞設計師、媒體轉型顧問，現任美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問及兼任教授，並創辦García Media，專注於新聞編輯室轉型、設計策略與手機優先敘事。他曾領導七五○個新聞媒體產品設計與創新計畫，遍及一二二個國家，包括「華爾街日報」、「華盛頓郵報」、「南華早報」及德國「商報」等國際知名媒體。

賈西亞博士於二○一三年加入哥倫比亞大學，長期研究行動新聞與數位敘事，並曾於Poynter學院創立圖像與設計學程。他著有十七本書，涵蓋新聞設計、數位轉型及人工智慧時代的內容創作。他曾獲新聞設計協會終身成就獎、密蘇里大學新聞學榮譽勳章，並入選「People」雜誌「一百位最具影響力的西班牙裔人士」。賈西亞博士本周三下午將在台北漢來大飯店發表演講。

台積電「跨世代共問 ＡＩ時代共答論壇」台大場將於九月十五日在台灣大學舉行，成大場於十月廿九日在成功大學舉行，分別由米玉傑與秦永沛主講。聯合報社慶相關活動請點擊網站了解。