慶聯合報70周年 星雲大師特致贈一筆字「道行天下」祝福

《人間福報》與《聯合報》擁有二十一年的媒體合作情誼，九月十六日是《聯合報》創報七十周年社慶，佛光山文化院院長依空法師特別在今天親率《人間福報》團隊道賀致意，代表佛光山開山星雲大師致贈董事長王文杉一筆字〈道行天下〉，藉由大師墨寶期許「文化薪傳，遍行天下」，並共同慶祝此一意義別具的歷史時刻。

「對整個台灣第四權而言，《聯合報》是非常重要的一個標竿。」依空法師說，「道」就是一個理念、真理，大師致贈〈道行天下〉別具深意，即盼光明、希望、智慧遍滿天下，「文化薪傳，遍行天下，要靠一枝筆，相信聯合報可以扮演這樣的角色。」如大師所言「橫遍十方，豎窮三際」，文化的生命超越時空的存在，再偉大的活動都會過去，要靠文化記錄下來，傳給世世代代。

今天《人間福報》祝賀團由依空法師領軍，成員包括：總主筆柴松林教授、社長兼總編輯妙熙法師、執行副總編輯劉延青、新聞副總編輯郭書宏；《聯合報》除了董事長王文杉親自迎接，表達感謝，執行董事項國寧、社長游美月、總經理方桃忠也都出席共襄盛舉。

依空法師表示，《聯合報》創辦人王惕吾和《人間福報》創辦人星雲大師一樣，秉持勤儉持家、智慧精神來辦報，「常言道七十古來稀，但其實不是，如同佛光山退休宗長心定和尚，七十歲尚銜師命赴泰國擘建泰華寺所言的：『人生七十才開始』，相信《聯合報》七十歲又將是新的階段開始，未來會有七十的N次方。」

二十一年前，星雲大師選定與《聯合報》合作，正是因其「正派辦報」精神，與《人間福報》一致。圖／資料照片

他並分享，星雲大師二十四歳時就說佛教需要一個電台、一份報紙，並用五十年的時光等待因緣、創造因緣，就在二十一年前，他七十四歲，《人間福報》誕生了。

「《人間福報》最受《聯合報》照顧。」依空法師憶及當年大師指派他辦報時，有許多媒體都希望和《人間福報》合作，最終選定《聯合報》正是因大師屬意《聯合報》「正派辦報」的精神，與《人間福報》不謀而合。

王文杉除了感謝《人間福報》的祝賀，也分享當年和《人間福報》合作簽約時，聯合報系旗下有八份報紙，他猶記大師那時說「就把《人間福報》當第九份！」而他一路看到《人間福報》的蛻變，尤其看到去年二十周年的紀錄影片，法師們這麼多年來以道心投入新聞工作的精神，更心懷感佩。

《人間福報》社長妙熙法師也表達感謝之意，「當年《人間福報》尚未建立自己的編輯群，是《聯合報》派資深精英編輯指導法師、編輯群組版、下標，福報才得以學習成長，茁壯自立。」他說：「對《聯合報》的感恩之情，一直存在心中。」

王文杉（左）收到大師墨寶後，回贈《聯合報》七十周年刊物給依空法師（右）。圖／記者張睿杰

今天包括項國寧、游美月都十分關心大師的健康。依空法師表示，大師剛過九十五歲生日，因為疫情嚴重，無法親自前來，但特別指示致贈一筆字〈道行天下〉表達感謝。

王文杉收到大師墨寶十分感謝，也回贈《聯合報》七十周年刊物。致贈星雲大師一筆字儀式結束後，《聯合報》社長游美月親自為依空法師導覽，參訪《聯合報》新聞部，了解編輯作業實況及近年數位化進程。