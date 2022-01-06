縣市合併消滅地方自治 學者反修法

「縣市合併背後最嚴重的問題，就是要消滅鄉鎮！」政大國發所教授高永光出席「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」座談會時指出，地制法不該修，因為若本次通過地制法修法，未來甚至可能導致全台都是直轄市、鄉鎮公所不復存，嚴重影響地方自治。台大政治系教授趙永茂也認為，本次強改地制法，違反地方自治理念。

直轄市消滅鄉鎮

高雄大學政治法律學系教授廖義銘解釋，以高雄縣市合併、升格為高雄市為例，升格之後最大的影響就是，原本在高雄縣的鄉鎮市公所，成為區公所後，從地方治理小法人，成為高雄市政府下的行政組織，出現嚴重官僚化的現象，且對人民實際生活造成極大的影響。

廖義銘列舉高雄市升格後的四大影響，包括原本由鄉鎮公所主導的救災行動，升格後全由市府統籌，出現災難防救無效率的現象；民眾若遇到道路、橋樑、路燈損壞，希望取得維修協助，不容易取得即時回應；目前社福與文教經費收歸市府，多用於大型活動，導致小型地方團體難爭取經費；最後民眾申請國賠時，難以面對強大的市政府等。

霸道升格傷民主

趙永茂也指出，民主政治是建立在民主社會上，而民主社會的基礎正是鄉鎮，囊括了在地情感、在地責任與社會發展等多重因子，更可說是國家社會發展的基礎，因此荷蘭等先進民主國家都是以「廢縣存鄉鎮」為原則，認為「鄉鎮是不可廢的」，台灣沒能與世界民主觀念接軌，令學界非常難過。

高永光則提到，行政區劃分方式本身就嚴重影響到地方自治、地方民主、地方發展，本次由民進黨提出的地制法修改草案、將「且」改為「或」的一字之差，讓縣市人數不再是升格的必要條件，沒能完整顧及多方面的發展因素，嚴重違反地方制度法的設置原理。

此外，他也批評，地制法中設有「由下而上」、「由上而下」兩種縣市升格管道，本次中央情形以「由上而下」強壓的方式，要求新竹縣市合併，至今地方議會沒表示意見、首長也沒有坐下來一起討論，已違反當代地方主義的理想，建議中央不要強行修法。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦