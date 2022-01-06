竹竹併淪多數暴力 立委：需溝通討論

遭新竹市長林智堅點名為「反對大新竹升格」立委代表的林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安等齊聚一堂，再批新竹縣市合併缺乏討論，執政黨企圖以多數暴力的方式通過法案，跳過地方民意、指定縣市合併，要求針對竹竹合併進行更完整的資訊揭露與規劃。

地方有話要說

台北市客家文教發展協會表示，客家人佔新竹、苗栗地區三成以上的人口，尤其新竹市七成、苗栗有六成的民眾是客家人、在大新竹、竹竹苗合併議題出現後，鄉親們最關心的還是未來縣市升格能否維持客家原鄉發展特色。

前台南市長蘇煥智強調，地方自治攸關台灣轉型，且年輕人買不起房、不敢結婚、社會安全問題都要歸於地方制度，因此縣市合併等議題「並非枯燥的政治遊戲」，各國更將地方自治當作主權在民的直接表現，認為不應該由中央政府全權決定，幾乎都要透過投票才能決定。

國民黨立委林為洲進一步批評，現在中央政府想透過修法，指定將新竹縣市合併，若地制法修法成功、「且」改成「或」，讓 125 萬人口門檻成為非必要條件，合併過程將不用通過地方縣市議會同意，「地方自治精神何在？」

參考先例再討論

民眾黨立委高虹安也說，本次地制法修法少見的出現了「在野大聯盟」，民眾黨、國民黨、時代力量站在一起抗議的局面，縣市國土規劃的確非常急迫、需要討論，但現在地方還沒有共識、新竹縣市首長還在隔空叫陣，完全看不到政府針對合併的計畫與溝通，「由上而下壓這件事（竹竹併），是執政黨的多數暴力、完全執政的完全不負責！」

高虹安強調，關於縣市合併的做法，過去已有台南縣市等可以參考，目前提出作為縣市合併理由的交通、環保考量，也都不一定是合併後才能做，當務之急應是釐清「哪些是整併前就能做的、哪些是整併後才能做的」，且考量到升格後人事費會暴漲，財政部應計算升格後的稅收變化，並提出報告。

國民黨立委鄭正鈐則批評，新竹縣市合併自從現任新竹市長林智堅宣布不參選後，彷彿成為了一種「情緒勒索」，甚至對希望有更多討論的立委冠上「阻礙大新竹發展」的帽子，但目前執政黨只強調「升格後預算會更多」，卻不提升格後的人事成本、接管國立高中職的支出，相關資訊都沒有交代清楚，令人遺憾。

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